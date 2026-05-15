Le trame delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse dal 18 al 22 maggio su Rai 1 rivelano che Odile trionferà come stilista mentre Rosa rischierà di perdere la gamba ferita in Vietnam.

Mimmo indaga su Luigi

Irene confesserà a Delia le sue paure per Cesare, che verrà ricattato da Renato Mancino, il quale gli chiederà alcune proprietà per saldare i suoi debiti di gioco. Johnny cercherà di star vicino all'amata come può anche se è ricattato da zia Sandra.

Irene e il fidanzato cercheranno di convincere Cesare a sfidare Mancino al tavolo verde per incastrarlo.

Il ragazzo accetterà di aiutare la coppia a mettere l'uomo con le spalle al muro. Cesare e Rebecca ringrazieranno tutti quanti per averlo aiutato ad uscire dai guai. Zia Sandra, invece, farà pace con Irene e Johnny, che finalmente liberi partiranno per il giro del mondo.

Mirella, invece, dirà a Mimmo che ha molti dubbi sul fatto che Luigi sia cambiato e sulla possibilità di costruire una famiglia con lui. L'ex carabiniere cercherà di proteggere la giovane dal comportamento ambiguo di Luigi. Mimmo indagherà sul passato del padre di Michelino, portando Mirella a prendere una decisione su di lui.

Rosa Camilli rischia di perdere la gamba

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Odile avrà grande successo dopo il lancio della collezione Flower Power e per questo non esiterà a ringraziare le persone chi l'hanno aiutata.

Successivamente Rosa riuscirà a ritornare in Italia grazie all'aiuto di Adelaide (Vanessa Gravina). Barbieri raggiungerà la tenuta Guarnieri per ringraziare di persona la contessa. Al tempo stesso, le condizioni di salute di Rosa avranno un peggioramento. Enrico metterà la donna davanti ad una difficile scelta se non vuole perdere la gamba per colpa della grave infezione. Rosa e Marcello, a questo punto, si saluteranno con una promessa prima di affidarsi ai medici. La scrittrice sarà fuori pericolo ed Adelaide correrà al suo capezzale per accertarsi del miglioramento delle sue condizioni di salute.

Matteo ha aiutato Odile a ritrovare la passione sul lavoro

Nel frattempo, negli ultimi episodi de Il Paradiso delle signore, Marcello (Pietro Masotti) è apparso preoccupato dopo aver ricevuto una telefonata dal Vietnam.

L'uomo ha scoperto che Rosa è rimasta ferita ad una gamba mentre raccontava i fatti della guerra.

Matteo, invece, ha deciso di aiutare Odile a ritrovare la passione sul lavoro. Il ragazzo ha chiesto aiuto a Botteri affinché offrisse alla ragazza dei giusti consigli per la nuova collezione della Galleria Milano Moda, rimasta in stand by a causa della partenza dei fratelli Marchesi da Milano.