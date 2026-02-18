Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Leocadia e Lorenzo faranno impazzire Eugenia, somministrandole del laudano. La madre adottiva di Curro inizierà ad essere ossessionata del piccolo Adres, il figlio di Catalina e Adriano.

Leocadia e Lorenzo fanno impazzire Eugenia

Eugenia informerà Leocadia di sapere il nome del papà di Angela dopo il suo ritorno alla tenuta. La darklady si sentirà minacciata dalla donna e per questo stringerà un'alleanza con Lorenzo per sbarazzarsi di lei. I due decideranno di far impazzire la madre di Curro, somministrandole delle piccole dosi di laudano.

Eugenia accuserà così dei piccoli malesseri che susciteranno la preoccupazione del figlio, il quale temerà che stia impazzendo nuovamente e per questo Lorenzo possa rispedirla in casa di cura.

La madre adottiva di Curro sviluppa un'ossessione per Rafaela

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Leocadia diventerà sempre più crudele con Eugenia, fingendo per mettere del laudano nella crema che Maria è solita usare per farle dei massaggi. La madre adottiva di Curro (Xavi Lock) inizierà ad avere delle vere e proprie crisi di nervi che faranno preoccupare moltissimo tutta la famiglia. Un giorno, Eugenia finirà per minacciare Lorenzo con un pettine appuntino di fronte a Teresa. La donna inoltre svilupperà una certa ossessione nei confronti di Andres.

Leocadia userà tale situazione per mettere in cattiva luce Eugenia agli occhi di Adriano e Catalina. La coppia inizierà a spaventarsi ogni qual volta la donna si avvicinerà al bambino

Nel frattempo, Leocadia informerà Lorenzo che nessuno vorrà più avere a che fare con Eugenia se farà del male ad un innocente. La situazione arriverà al punto di non ritorno in occasione del battesimo di Rafaela e Adres dove sarà presente anche Lisandro.

Romulo ha rivelato a Ricardo che Emilia è la sua ex fidanzata

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà febbraio su Rete 4, Ayala ha fatto un regalo molto importante a Lorenzo. Il nobile si è trovato davanti a sua moglie Eugenia, la madre adottiva di Curro, tornata dal sanatorio in cui era rimasta per tanto tempo.

L'arrivo della donna ha lasciato spiazzati tutti quanti.

Romulo Baeza, invece, ha rivelato il suo segreto a Ricardo. Il maggiordomo ha raccontato al suo collega che Emilia è la sua ex fidanzata che ha lasciato anni prima per continuare a lavorare per il padre di Cruz. Manuel (Arturo Garcia Sancho), invece, è rimasto deluso da Alonso. Il ragazzo ha scoperto che suo padre ha acconsentito al matrimonio tra Catalina e Adriano senza battere ciglio.