Il 10 novembre, sul sito del Grande Fratello è stata pubblicata una clip riguardante la reazione dei concorrenti al primo bacio tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta. Mentre la maggior parte degli inquilini sono apparsi entusiasti, Simone De Bianchi ha sollevato alcune perplessità: "Se è per visibilità prendo le distanze". Il concorrente romano si è domandato perché il bacio dei "Jonita" sia arrivato solo dopo il primo messaggio aereo di coppia.

Simone solleva dubbi sugli Jonita

Lo scorso venerdì, sulla casa del Grande Fratello sono volati diversi aerei con un messaggio indirizzato a Jonas e Anita.

In seguito al primo aereo di coppia inviato dai loro fan, i due concorrenti si sono scambiati il primo bacio. Chiamati nel segreto del confessionale, alcuni inquilini si sono espressi su quanto accaduto.

Simone ha sollevato dei dubbi sul primo bacio dei Jonita: "Se l'hanno fatto per visibilità prendo subito le distanze. Non riesco a non pensare che non sia vera questa cosa, ci sarà sicuramente un'intesa. Fatto sta che due settimane fa, Jonas aveva detto che voleva una relazione sotto i riflettori". Non contento il concorrente ha concluso rincarando la dose: "Se tutto questo è fatto per hype o perché al pubblico piace la ship alzo le mani, per me siete due persone di poco conto".

A differenza di Simone, Giulia Soponariu ha detto di essersi emozionata: "Avevo la pelle d'oca quando sono volati gli aerei".

La versione di Jonas e Anita

Chiamati nel segreto del confessionale anche Jonas e Anita hanno commentato l'aereo a loro inviato dai fan.

Pepe e Mazzotta hanno affermato: "Siamo felicissimi". Il modello ha poi aggiunto: "Sto tremando per l'emozione". Anita ha invece rivolto un pensiero alla mamma scomparsa: "È lei che ha approvato questa storia". In un secondo momento i due concorrenti hanno anche cercato di decifrare la reazione di alcuni inquilini e Jonas ha detto: "Ci può essere gente invidiosa dopo tutti questi aerei a noi indirizzati". "Ci sta quella sana invidia", ha concluso Anita.

Che cos'è successo

Il primo ha spronato la piercer milanese a lasciarsi andare: "Viviti tutto e ama". A seguire ne è arrivo uno per Jonas: "Mente, cuore e carisma". Infine ne è arrivato un terzo indirizzato alla coppia: "J+A, il caso non esiste".

A quel punto i concorrenti presenti in giardino hanno iniziato ad urlare "bacio, bacio", quindi ai due inquilini non è rimasto che baciarsi per la prima volta davanti ai riflettori. Ma non è tutto perché quell'aereo ha dato modo ai due concorrenti di ufficializzare la relazione nata nella Casa del reality show di Canale 5.