Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore 10, in onda dal 17 al 21 novembre in prima visione su Rai 1, rivelano che Rosa resterà sconvolta dalle parole del fidanzato, il quale riuscirà a stupirla con una proposta inaspettata.

Intanto, Mimmo sarà pronto a dare le sue dimissioni dalla polizia per seguire un nuovo percorso professionale che possa dargli maggiori soddisfazioni, mentre Fulvio consegnerà a Roberto una lettera che gli è stata scritta da Mario Oradei.

Marcello scopre il piano di Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 novembre

Per Marcello e Rosa non sarà tutto rose e fiori, dato che Barbieri dovrà fare i conti con il secco no da parte della banca in merito alla concessione del prestito richiesto per avviare la sua nuova attività imprenditoriale.

Rosa deciderà di intromettersi e, per fare in modo che Marcello possa voltare pagina al più presto dal punto di vista professionale, deciderà di rivolgersi direttamente a Tancredi Di Sant'Erasmo.

Grazie all'intercessione di Tancredi, Marcello potrebbe ottenere il prestito richiesto, ma quando verrà a saperlo non la prenderà bene.

Tra lui e Rosa ci sarà un piccolo momento di tensione, che, tuttavia, verrà subito spazzato via: l'ex della contessa Adelaide deciderà di sorprendere la sua nuova fidanzata con una proposta inattesa che avrà luogo nel Circolo.

Rosa sconvolta dal suo fidanzato Marcello

Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap opera non svelano ulteriori dettagli, anche se la proposta di Marcello finirà per sconvolgere la giornalista.

Intanto, Mimmo annuncerà di aver preso una decisione sul suo futuro: rinunciare al suo incarico nella polizia per intraprendere una nuova strada professionale, che possa renderlo maggiormente sereno.

La decisione del ragazzo finirà per scuotere profondamente i suoi familiari, mentre Ciro gli darà tutto il suo supporto per voltare pagina.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre, inoltre, rivelano che Roberto riceverà una lettera scritta da Mario. Gli verrà consegnata da Fulvio, con il rischio che l'uomo possa venire a conoscenza del segreto che lega i due uomini.

Ciro aveva sempre supportato Mimmo

Negli episodi precedenti di questa stagione, Ciro ha accolto con grande gioia Mimmo all’interno della sua casa, dopo il trasferimento del ragazzo a Milano.

Il capofamiglia dei Puglisi si è sempre fidato di Mimmo, al punto da vederlo come il tipo di ragazzo ideale per sua figlia Agata, sperando con tutto se stesso in un possibile fidanzamento che poi è realmente arrivato.