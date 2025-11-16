Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Peri farà irruzione al matrimonio di Nuh e Sevilay e, complice l’alcol, cercherà di riconquistare Cihan. Lo trascinerà in bagno per affrontarlo e finirà per confessargli di amarlo ancora, ignorando che dietro la porta Melek starà ascoltando ogni parola. La verità su ciò che è accaduto a Berlino arriverà nel momento peggiore possibile, sconvolgendo la vita di Cihan.

Peri irromperà alle nozze di Nuh e Sevilay e la sua presenza scuoterà Cihan

Il matrimonio di Nuh e Sevilay avrà un'ospite inaspettata: Peri, amica di Cihan e, a quanto pare, avventura di una notte quando entrambi si trovavano a Berlino.

Il suo obiettivo sarà riconquistarlo e ci proverà al matrimonio alzando un po' il gomito. Lo inviterà a seguirla in bagno e lui andrà, ma con l'obiettivo di mandarla via.

“Cihan, ben arrivato”, dirà lei con un atteggiamento per niente sobrio.

Lui si irrigidirà e chiederà: “Peri, che stai facendo? Perché sei qui?”. Lei, con un tono ironico che tradirà subito l’alcol, risponderà: “Non avevo niente di meglio da fare. Ho pensato di divertirmi un po’”.

L’incontro segreto nel bagno: la confessione che farà crollare Peri

Cihan capirà immediatamente che Peri non è lucida. Quando le chiederà se ha bevuto, lei ridacchierà e lo guarderà con occhi lucidi: “Un po’. Ma mi conosci, non perdo facilmente il controllo.

Ti ricordi quella notte? Abbiamo bevuto da soli fino al mattino, eravamo stretti l’uno all’altra”.

Cihan sospirerà, infastidito e preoccupato: “Peri, stai dicendo sciocchezze. Smettila. Vieni, troviamo qualcuno che ti accompagni in hotel”.

Ma Peri si allontanerà di un passo, scossa e ostinata: “Dove? Io esco a camminare. In montagna se serve”.

Cihan si allarmerà: “Peri, è assurdo. Non puoi andare da nessuna parte così”.

Ed è allora che Peri crollerà. Con la voce spezzata, lo fisserà dritto negli occhi e dirà: “Io senza di te non ce la faccio. Cihan, se potessi tornare indietro, non ti lascerei mai andare”.

Lui cercherà di chiudere subito quell’apertura emotiva: “Per favore, basta. Quella notte è stata un errore.

L’abbiamo capito subito e siamo tornati alle nostre vite. Devi accettarlo.”

Ma Peri, con un’intensità che lo sorprenderà, ribatterà: “Un errore? Per te, forse. Per me non lo è stato".

Melek ascolterà tutto dietro la porta: la verità su Berlino farà esplodere il matrimonio

Cihan penserà di risolvere la situazione così, senza però immaginare che dietro la porta del bagno c'è nascosta Melek, intenta ad ascoltare tutto quello che i due stanno dicendo.

Si ritroverà ad affrontare la rabbia della moglie. Lei sarà profondamente delusa, perché Cihan le ha sempre detto che a Berlino erano solo amici: non avrebbe mai creduto che potesse nasconderle che sono stati a letto insieme.