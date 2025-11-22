Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una rivelazione parziale di un mistero che avvolge due personaggi. Nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 1° dicembre alle 16 su Rai 1, Odile vedrà uno scatto dei genitori dei fratelli Marchesi, che le verrà mostrato da Matteo. Quest’ultimo infatti entrerà in possesso della fotografia grazie a sua madre Silvana. Intanto, Adelaide farà rientro a Milano e quando incontrerà Rosa le consegnerà una busta da recapitare a Marcello.

Matteo mostra una foto della famiglia Marchesi a Odile

Le vicende dei fratelli Marchesi saranno ancora al centro delle storyline legate alla famiglia di Umberto e Adelaide.

Ettore e Greta infatti vogliono vendicarsi della contessa e di suo cognato, ma sulle reali motivazioni che li spingono al loro diabolico piano si sa ben poco. Nell’episodio che andrà in onda il 1° dicembre però ci sarà un nuovo tassello che arricchirà il puzzle, quando Silvana farà avere a Matteo una fotografia di Ettore e Greta da bambini insieme ai loro genitori. Portelli quindi mostrerà a Odile lo scatto della famiglia Marchesi. Le anticipazioni lasciano trapelare un indizio importante: Odile non riconoscerà i genitori, che quindi potrebbero invece essere un volto noto per Umberto e Adelaide.

Adelaide incontra Rosa al Circolo

Nel frattempo, Adelaide rientrerà a sorpresa dal suo viaggio e apparirà molto più allegra rispetto a quando era partita.

Ci sarà quindi spazio per il ritorno in società della contessa, che si presenterà al Circolo in occasione di un evento letterario al quale prenderà parte anche Rosa. Adelaide si troverà faccia a faccia con la fidanzata del suo ex compagno e coglierà l’occasione per consegnare alla giornalista una busta da recapitare a Marcello. Ci sarà spazio anche per le sorelle Brugnoli, impegnate nella ricerca del vestito adatto da indossare alla Prima della Scala. Proprio questo evento genererà grande fermento in città. Fulvio, invece, si lascerà andare ai ricordi e rivivrà un momento del passato, probabilmente vissuto in compagnia della sua defunta moglie.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha chiesto a Rosa di sposarlo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Marcello è tornato a casa con Rosa dopo che entrambi hanno assistito al concerto della violoncellista Chiara Brugnoli al Circolo. Pur senza anello e nella semplicità del momento, Marcello ha chiesto a Rosa di sposarlo, in modo discreto e non eclatante, diversamente da quanto accaduto poche settimane prima con Adelaide. La giornalista ha accettato la proposta del fidanzato. Intanto, Cesare e Irene si sono incontrati proprio in occasione del concerto di Chiara. La capo commessa ha scoperto che Rebecca non è la fidanzata di Cesare, bensì sua sorella.