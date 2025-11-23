Le anticipazioni dal 24 al 28 novembre 2025 de Il Paradiso delle Signore 10 rivelano che farà una visita al negozio l'allenatore dell'Inter Helenio Herrera. Nel frattempo Rosa confiderà a Irene e Delia di aver ricevuto una proposta di matrimonio da Marcello e si trasferirà da lui. Poi Umberto assisterà a una lite tra Ettore e Odile e penserà che lui provi qualche sentimento per la figlia. Infine, Marina si preparerà a festeggiare l'uscita suo film al Circolo, dove ci sarà un volto ben noto all'amica Greta.

L'arrivo di Helenio Herrera

La settimana si apre con un ospite d’eccezione: Helenio Herrera, leggendario allenatore dell’Inter, fa il suo ingresso al Paradiso, suscitando stupore e curiosità tra il personale.

Roberto comprende immediatamente che una simile presenza può rappresentare un’opportunità per l’immagine del magazzino.

Intanto, Rosa confida a Irene e Delia la proposta di matrimonio ricevuta da Marcello, rivelando tutta l’emozione ma anche l’agitazione che la accompagna. Nel frattempo, l’arrivo imminente di Mario a Milano crea tensione e imprevisti, e Johnny si trova costretto a intervenire per risolvere un problema logistico che mette in difficoltà l’organizzazione del Paradiso.

Rosa si trasferisce da Marcello, problemi per Johnny

Enrico riesce a coinvolgere Herrera in una partita improvvisata con i bambini della casa-famiglia, un momento leggero che stempera l’atmosfera. Botteri, invece, deve affrontare una questione familiare inattesa.

Rosa, intanto, compie un passo importante: si trasferisce da Marcello, inaugurando una nuova fase della loro relazione.

Johnny, alle prese con il guasto del suo furgone, riceve l’aiuto delle Veneri, mentre a Milano Caterina attende Mario per una cena di benvenuto che rischia di saltare a causa di un impegno inatteso dell’uomo. Sarà Agata a spronarla a non rinunciare.

Umberto osserva Ettore e Odile, arriva Cesare

Ora che vive accanto a Marcello, Rosa ritrova entusiasmo e serenità. Intanto Umberto assiste a una discussione accesa tra Odile ed Ettore riguardo alla campagna pubblicitaria della Galleria. Da questo scontro, l’uomo percepisce che Ettore possa provare qualcosa per la figlia.

Dopo aver sostenuto la proposta di Ettore di scegliere Odile come volto della Milano Moda, Umberto cerca di convincere la giovane ad accettare l’offerta.

Intanto a casa di Caterina, durante la cena organizzata per accogliere Mario, arriva Cesare, atteso da tutti e pronto a portare nuove dinamiche in scena.

Marina prepara la festa e una sorpresa scuote Greta

Le Veneri si impegnano per aiutare Johnny, ma il furgone è in condizioni peggiori del previsto. Motivata dal bisogno di lavorare, Nora accetta la proposta di Landi per un periodo di prova come magazziniere.

Marina Valli invita le Veneri alla festa al Circolo per celebrare l’uscita del suo film. Mentre Roberto resta colpito da una novità inaspettata riguardante Mario.

Nel frattempo, Matteo ritrova sua madre Silvana e le presenta Marina, mentre Rosa e Marcello iniziano a pensare ai possibili testimoni del loro matrimonio.

Tensioni familiari per Botteri e un volto inatteso al Circolo

Enrico riflette seriamente sulla possibilità di dedicarsi alla carriera universitaria per trovare un nuovo equilibrio dopo l’addio alla chirurgia. Botteri, purtroppo, viene travolto ancora una volta da problemi familiari che gli impediscono di partecipare alla festa per il film di Marina Valli.

Proprio durante i festeggiamenti, Greta incontra un volto per lei molto familiare, un incontro che potrebbe cambiare gli equilibri futuri e dare il via a nuovi intrecci narrativi.

Chi era Helenio Herrera

Helenio Herrera (1910-1997) è stato uno dei più grandi allenatori di calcio della storia.

Celebre soprattutto per la sua esperienza all’Inter negli anni Sessanta, fu l’artefice della cosiddetta “Grande Inter”, vincendo due Coppe dei Campioni e tre scudetti.

Herrera era famoso non solo per le sue tattiche innovative, come la difesa a “catenaccio”, ma anche per il carisma e la disciplina che imponeva alle sue squadre.

La sua presenza ne Il paradiso delle signore è dovuta al fatto che appunto che lo sceneggiato è ambientato a Milano proprio nella seconda metà degli anni Sessanta, quando il tecnico argentino allenava l'Inter.