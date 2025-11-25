Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un alone di mistero, tristezza e rabbia legato a una fotografia. Nelle puntate in onda da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre alle 16 su Rai 1, Silvana consegnerà a Matteo uno scatto del passato raffigurante la famiglia Marchesi, con Greta, Ettore e i loro genitori. L’immagine susciterà sentimenti contrastanti: Portelli sarà profondamente commosso fino alle lacrime, mentre per i due stilisti la situazione si complicherà, poiché il loro piano di vendetta potrebbe essere compromesso e saranno costretti a liberarsi al più presto della foto.

Matteo si commuove di fronte allo scatto della famiglia Marchesi

Silvana riconoscerà Greta e, dopo l’incontro con la nuova stilista della Galleria Milano Moda, consegnerà a suo figlio Matteo una fotografia del passato raffigurante la famiglia Marchesi. Lo scatto risalirà a diversi anni prima, quando Ettore e sua sorella erano bambini accanto ai loro genitori. Questa immagine, finita nelle mani di Matteo, susciterà in lui una profonda commozione e, per il ragioniere de Il Paradiso delle signore, non mancheranno le lacrime. Tuttavia, l’emergere di un elemento così compromettente spingerà Ettore e Greta a temere che la foto possa mandare all’aria il loro piano di vendetta.

Ettore e Greta elaborano un piano rischioso per sbarazzarsi della foto

Nel frattempo, i fratelli Marchesi dovranno fare in modo che le loro origini non vengano alla luce e che né Umberto né Adelaide vedano l’immagine dei loro genitori. La prima fotografia, finita nelle mani di Matteo grazie a sua madre e poi passata a Odile, verrà recuperata da Ettore. Tuttavia, i due stilisti della Galleria Milano Moda scopriranno che Matteo è in possesso di un altro scatto. I fratelli, quindi, elaboreranno un piano rischioso per sottrarre la seconda foto di famiglia a Portelli. Le anticipazioni rivelano che Ettore e Greta riusciranno nel loro intento, poiché Matteo a un certo punto non troverà più la fotografia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha ingannato Odile

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Ettore ha elaborato insieme alla sorella Greta un piano di vendetta per rientrare in possesso delle ricchezze di Umberto e Adelaide. I due stilisti hanno architettato tutto nei minimi dettagli, senza però rivelare le motivazioni che li spingono a nutrire tanto rancore verso Guarnieri e la contessa. Nel frattempo, Ettore ha iniziato ad avvicinarsi a Odile e, come confessato alla sorella, sta soltanto fingendo di essere innamorato di lei. Odile, però, ha ceduto alle avance del collega, lasciandosi andare a un secondo bacio passionale.