Canan consegnerà ad Halil 500 mila dollari, certa che li far fruttare nella puntata de La notte nel cuore di domenica 30 novembre: la donna cadrà nella sua trappola. Le anticipazioni rivelano che Halil corteggerà Canan che si lascerà coinvolgere dal suo fascino. La donna, ignara dell'inganno, andrà in banca per investire tutti i soldi di Bunyamin in un affare suggerito da Halil. Hikmet sarà molto soddisfatta del piano riuscito e osserverà la scena restando nascosta.

Canan affascinata dal gentile Halil

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Canan sarà nel mirino di Halil.

Il padre di Nuh e Melek individuerà nella moglie di Bunyamin l'anello debole della famiglia e sfrutterà la situazione a suo vantaggio. Con il benestare di Hikmet, Halil inizierà a corteggiare Canan, facendole credere che il loro incontro sia stato casuale. La donna resisterà per qualche giorno, ma poi sarà lusingata dalle attenzioni di Halil che, con lei, sarà molto gentile. Canan incontrerà Halil e aspetterà le sue telefonate con ansia, completamente affascinata da lui. Quando l'uomo vedrà che i tempi sono maturati, passerà all'altra fase del suo piano e Hikmet lo lascerà fare. Canan andrà a pranzo con Halil ma lui fingerà di aver ricevuto all'improvviso una telefonata da parte di un amico fidato che è in partenza.

Avendo capito che si tratta di un incontro importante, Canan suggerirà ad Halil di invitare l'amico al loro incontro. La moglie di Bunyamin, insomma, farà esattamente tutto quello che Halil e Hikmet avevano progettato.

La nuova truffa di Halil e Hikmet a La notte nel cuore

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 30 novembre, l'amico di Halil si presenterà a Canan come un astuto uomo d'affari e fingerà di dare al suo amico un'informazione importantissima. L'uomo lascerà intendere di avere tra le mani un investimento irripetibile che porta ad aumentare il capitale del 40%. Canan sarà molto attratta da tutto questo e, naturalmente, chiederà di approfittare di questa situazione. L'amico di Halil fingerà un po' di esitazione ma alla fine cederà, raccomandando a Canan di portargli il denaro che vuole investire prima della sua partenza.

La donna tornerà subito a casa, eliminerà l'app della banca dal telefono di Bunyamin e correrà in banca a prelevare tutti i suoi soldi. Canan tornerà da Halil appena in tempo per consegnare nelle sue mani 500 mila dollari: tutto quello che lei e suo marito hanno. Hikmet farà i salti di gioia, perché il suo bottino si fa ogni giorno più consistente.

Halil e Hikmet sognano un hotel di lusso in Montenegro

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, Halil e Hikmet hanno messo in atto un piano per ridurre sul lastrico i Sansalan. I due hanno chiesto la complicità di Esat che, per sua zia, ha finto di rapire Esma ed ha estorto a Tahsin un milione di dollari. La coppia più astuta de La notte nel cuore ha un progetto ben preciso: acquistare un lussuoso hotel in Montenegro ed iniziare una nuova vita. Halil è già in contatto con il venditore e aspetta di incassare l'assegno che Hikmet ha raccontato di aver avuto da Tahsin per completare il piano.