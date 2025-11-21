Il palinsesto di Rai 1 di lunedì 24 novembre subirà una variazione che non passerà inosservata agli spettatori più affezionati. Il Paradiso delle signore, la soap che da anni accompagna il pubblico nel primo pomeriggio, verrà trasmessa in anticipo rispetto al consueto orario: l’inizio è fissato alle 15, invece delle canoniche 16. Non si tratterà di un semplice spostamento di pochi minuti, ma di una scelta editoriale precisa, pensata per lasciare spazio a uno speciale del Tg1 dedicato alle elezioni regionali.

Il Paradiso delle signore anticipa la messa in onda il 24 novembre

Nella giornata di lunedì 24 novembre, Il Paradiso delle signore non occuperà la sua consueta collocazione pomeridiana, ma verrà trasmesso in una fascia oraria più vicina al pranzo.

L’anticipo consentirà a Rai 1 di organizzare meglio la sequenza dei programmi, evitando sovrapposizioni con appuntamenti di rilievo previsti nel palinsesto. Per i fan della soap sarà importante prestare attenzione al nuovo orario: la puntata non andrà in onda alle 16, bensì un’ora prima, con l’episodio 56 della decima stagione programmato a partire dalle 15. In questo modo la rete garantirà al pubblico la possibilità di seguire le vicende dei protagonisti senza interruzioni, preservando la continuità narrativa e scongiurando cancellazioni o recuperi in altre giornate.

Il cambio di programmazione de Il Paradiso delle signore per lasciare spazio al TG1

La decisione di anticipare Il Paradiso delle signore risponderà a precise esigenze di palinsesto.

Rai 1 dovrà infatti fare spazio a programmi di attualità e a contenuti speciali che richiederanno una collocazione strategica. A partire dalle 15:50 di lunedì 24 novembre andrà in onda uno speciale del Tg1 dedicato ai risultati delle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, un appuntamento informativo di grande rilievo che occuperà buona parte del pomeriggio. L’anticipo della soap permetterà così di non sacrificare un titolo amatissimo, preservando la fidelizzazione del pubblico e garantendo al tempo stesso la copertura di eventi di interesse nazionale. Non è la prima volta che la rete adotta questa soluzione: già venerdì 21 novembre la puntata ambientata negli anni Sessanta era stata proposta in anticipo per lasciare spazio a un evento sportivo.

Una scelta che si è rivelata apprezzata dagli spettatori, i quali negli scorsi anni si erano spesso lamentati sui social per le cancellazioni improvvise.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico si è licenziato

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Enrico si è sottratto all’ennesimo ricatto di Di Meo e ha deciso di licenziarsi. Nel frattempo, per il dottor Proietti è arrivato un nuovo incarico: il medico sportivo dell’Inter lo ha contattato per visitare un calciatore. Spazio anche alle vicende di Agata, che ha iniziato una relazione con Mimmo, mentre Odile si è avvicinata sempre di più a Ettore, ignara del fatto che quest’ultimo intenda soltanto usarla per vendicarsi di Adelaide e Umberto.