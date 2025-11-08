Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un imprevisto per uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda giovedì 20 novembre alle 16 su Rai 1, Ettore organizzerà un servizio fotografico insieme a Odile, ma l’evento prenderà una piega inaspettata. Nel frattempo, Marcello scoprirà che Rosa ha chiesto aiuto a Tancredi, mentre Enrico dovrà occuparsi di un calciatore dell’Inter. Spazio anche alle vicende di Ciro, deciso ad aiutare Mimmo.

Il servizio fotografico di Ettore prende una piega inaspettata

Ettore organizzerà un servizio fotografico insieme a Odile per la Galleria Milano Moda.

Tuttavia, il direttore creativo dovrà affrontare un imprevisto quando, sul set, si verificherà una svolta inaspettata. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore rivelano che la situazione prenderà una piega diversa dal previsto. Sarà necessario attendere la messa in onda dell’episodio per scoprire cosa accadrà e se si tratterà di una svolta romantica tra i due colleghi, considerando il precedente rifiuto di Odile, che ha scelto di non concedere un secondo bacio a Ettore, oppure se emergerà qualcosa di diverso, capace di mandare all’aria il losco piano di Ettore.

Marcello scopre che Rosa ha chiesto aiuto a Tancredi

Nel frattempo, ci sarà il primo litigio tra Rosa e Marcello, quando quest’ultimo scoprirà che la sua fidanzata si è rivolta a Tancredi per chiedere aiuto nell’ottenere un prestito dalla banca.

Barbieri reagirà inizialmente in modo molto negativo all’iniziativa di Rosa, che ha agito alle sue spalle. Enrico, invece, verrà contattato dal medico dell’Inter: un calciatore ha avuto un malore e sarà necessario il parere di un cardiologo. Per Enrico si prospetta anche un incontro speciale, ma i dettagli sulla persona che incrocerà il suo cammino non sono ancora stati resi noti. Spazio anche alle vicende di Mimmo, che sarà alla ricerca di un impiego stabile dopo aver deciso di lasciare il Commissariato. Ciro vorrà aiutare il giovane Burgio, ma sarà Johnny a risolvere definitivamente la situazione dell’ormai ex poliziotto con un intervento tempestivo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha organizzzato un piano contro Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Ettore e Greta hanno architettato un piano contro Adelaide e Umberto, con l’obiettivo di sottrarre loro tutta la ricchezza. Tuttavia, i due fratelli non hanno ancora rivelato la loro vera identità, né è emerso in che modo la contessa e suo cognato abbiano fatto loro del male in passato. Nel frattempo, Agata, Johnny e Mimmo hanno deciso di lasciare Milano per qualche giorno e recarsi a Firenze, dove offriranno il loro aiuto agli alluvionati. Intanto, Irene ha iniziato a sospettare che la nuova Venere, Barbara Musso, conoscesse Johnny già da tempo.