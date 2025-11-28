Le trame delle puntate turche de La forza di una donna, in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, rivelano che Sarp prenderà in affitto un appartamento nel quartiere di Tarlabasi. La novità non verrà presa bene da sua moglie Bahar, che lo accuserà di essere stato scorretto nei suoi confronti.

Sarp chiede a Yusuf di affittargli una dimora

Bahar tornerà nel quartiere di Tarlabasi, mettendosi alle spalle il brutto periodo iniziato col sequestro di Nezir. La protagonista preciserà a Sarp di non avere intenzione di perdonarlo per averle omesso la verità sulla sua fuga per quattro anni.

La donna inviterà suo marito a trovarsi una nuova sistemazione, poiché intenzionata a chiedergli la separazione. Sarp sembrerà accettare la decisione di Bahar anche se dimostrerà di non voler stare lontano da Nisan e Doruk. L'uomo organizzerà un piano con l'aiuto di Munir per stare sempre più vicino ai suoi due figli. Sarp pretenderà che Yusuf gli affitti l'abitazione fatiscente sopra quella di Bahar. L'uomo darà al padre di Arif sei mesi di anticipo in affitto per poi ristrutture la dimora, iniziando a imbiancare i muri in piena notte.

Bahar reagisce male alla scoperta che il marito vive al piano superiore del suo immobile

Sarp farà tutto questo all'oscuro di Bahar e di Arif, temendo che quest'ultimo possa bloccare i lavori qualora ne venisse a conoscenza.

L'uomo andrà a prendere i suoi due figli con la scusa di accompagnarli a scuola per poi portarli al piano superiore della nuova casa. I bambini saranno entusiasti di sapere che il loro papà sta vicinissimo a loro. Bahar, invece, rimarrà stupefatta quando dalla finestra vedrà che Sarp è al piano superiore dello stesso stabile. La protagonista andrà da Sarp in cerca di una spiegazione. La donna incolperà l'uomo di essere stato scorretto nei suoi confronti poiché ha preso una decisione senza nemmeno consultarsi con lei.

Enver ha trovato lavoro presso un venditore di frutta e verdura

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine novembre su Canale 5, Bahar ha organizzato un piano di fuga dalla casa di montagna con la complicità di Arif.

Sarp ha scoperto tutto, impedendo alla moglie di andarsene non prima di aver avuto una quasi rissa con Arif Kara.

Nel frattempo, Enver Sarikadi ha trovato lavoro da un venditore di frutta e verdura ma ha detto ad Hatice di lavorare presso uno studio medico, temendo che si potesse preoccupare per la sua salute.

Infine Idil ha trovato ospitalità a casa dei coniugi Sarikadi, suscitando la rabbia di Sirin, con la quale aveva avuto dei pesanti litigi.