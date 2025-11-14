Gli spoiler delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Idil affronterà Ceyda, a cui dirà di aver scoperto che Arda è il figlio di suo cugino Emre. La cantante rimarrà di sasso di fronte a tale dichiarazione e accuserà Bahar Cesmeli di averla tradita, rivelando il suo segreto in giro.

Idil scopre che Emre è il padre del figlio di Ceyda

Idil vedrà una conversazione tra Enver e Hatice, scoprendo che Arda è il figlio di Emre. La ragazza trascinerà suo cugino nel loro paese natale, facendo in modo di fargli scoprire che Ceyda gli ha mentito sulla paternità del bambino.

Emre inizierà a porsi alcune domande su quando possa essere stato concepito Arda. Idil, invece, penserà di utilizzare tale informazione per estorcere del denaro a Sirin. La ragazza confiderà alla sorellastra di Bahar di aver scoperto che Emre è il vero padre di Ceyda e la minaccerà di raccontare tutto se non le darà un'ingente somma di denaro. Sirin non apparirà per nulla intimorita, dimostrando di non aver alcun interesse verso Emre, in quanto ancora innamorata di Sarp.

Ceyda accusa Bahar di aver rivelato il segreto su Arda

Idil andrà in caffetteria dove Ceyda lavora come lavapiatti. La giovane farà presente alla donna di essere a conoscenza che Arda è il figlio di Emre. Ceyda entrerà nel panico poiché aveva rivelato tale informazione soltanto a Bahar.

Durante il dialogo, Idil dirà alla cantante di aver scoperto che il bambino è suo e non invece di sua sorella, come aveva fatto credere in giro. Allo stesso tempo, Emre non chiederà direttamente a Ceyda come stanno le cose.

Nel frattempo, la cantante perderà la ragione, incolpando Bahar di averla tradita, rivelando il suo segreto. La donna ripenserà al discorso avuto con Arif, l'unico a sapere la verità su Arda. Bahar scoprirà che il barista aveva raccontato tutto anche a Enver e Hatice. Un vero giro di informazioni che non permetterà a nessuno dei soggetti coinvolti di capire da dove sia fuoriuscito.

Un riepilogo: Cesmeli ha avuto un lungo chiarimento con Piril nel cuore della notte

Negli episodi de La forza di una donna andati in onda a metà novembre in Italia, la dottoressa Jale, Hatice e Enver hanno avuto paura che Ceyda, ancora sconvolta dalla morte di Yeliz, potesse compiere un gesto estremo.

Doruk e Nisan, invece, sono apparsi felici di aver ritrovato il padre alla casa in montagna, anche se si sono trovati in difficoltà per la presenza dei fratellastri. Il figlio minore di Bahar ha visto Piril fare una telefonata a Munir nel cuore della notte. Cesmeli, invece, è scesa in soggiorno dove ha incontrato la rivale. Le due donne hanno avuto un lungo chiarimento.