Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, raccontano che Padre Samuel chiederà una spiegazione a Maria Fernandez dopo essersi reso conto che lo sta evitando. Il parroco rimarrà di sasso quando la domestica gli confiderà di essere in attesa di un bambino.

Teresa ricorda della sua passata storia con Salvador

Teresa e Maria faranno alcuni commenti in merito alla pace che c'è stata tra Lope e Vera. La ragazza rammenterà il suo passato fidanzamento con Salvador, che l'aveva abbandonata per trovare fortuna lontano dal marchesato dei Lujan.

Teresa chiederà a Maria se prova ancora qualcosa per l'ex valletto de La Promessa. L'amica di Jana risponderà no, anche se ricorderà con affetto quando le aveva promesso di costruire qualcosa d'importante con lei. Allo stesso tempo, Teresa rammenterà la sua relazione con Feliciano, deceduto prematuramente durante una battuta di caccia con Curro. Maria, a questo punto, chiederà a Teresa se non sia fatta per l'amore, per poi lasciare la stanza quando vedrà arrivare Padre Samuel, che capirà che lei lo sta evitando.

Maria dice a Padre Samuel di attendere un bambino

Il prelato chiederà a Maria una spiegazione in merito al suo comportamento distante. Lei negherà di evitarlo, ma Padre Samuel non vorrà sentire ragioni, rammentandole che sa riconoscere quando una persona mente: lo ha imparato grazie alle centinaia di confessioni che ha sentito.

Maria lo sorprenderà quando ammetterà di essere in dolce attesa. La domestica confiderà a Samuel di aver passato una notte di passione con un cameriere nel corso di una festa in paese.

Leocadia ha chiesto ad Angela di sorvegliare Cruz

Negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda su Rete 4, Cruz ha trovato un piano alternativo per costringere Martina a vendere le proprie terre e salvare il marchesato dalla bancarotta. La marchesa ha convinto suo marito Alonso a costringere la loro nipote a un matrimonio con Jacobo per sfruttare le ricchezze della sua famiglia. Leocadia è apparsa certa che Cruz avesse in mente un piano dopo l'arrivo improvviso di Jacobo alla tenuta. La donna ha chiesto ad Angela di sorvegliare le mosse della marchesa.

Allo stesso tempo, la ragazza è apparsa convinta che Curro stesse correndo dei gravi pericoli a causa di Cruz e Lorenzo.

Ana, intanto, è riuscita ad allontanare Santos da Petra. Quest'ultima ha accusato la moglie di Ricardo di essere una bugiarda per tenerla lontana dal valletto. Petra è rimasta molto delusa dal comportamento di Santos, da sempre considerato come suo pupillo.