Le trame delle puntate de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Sarp Cesmeli dovrà vedersela con Arif Kara, tornato libero dopo essere stato ingiustamente arrestato per la morte di Yeliz. L'uomo, durante un acceso confronto, chiederà al rivale di stare alla larga da Bahar, Nisan e Doruk.

Sarp e le sue due famiglie vengono liberati da Nezir

Nezir ordinerà ad Azmi di liberare Sarp e le due famiglie che aveva sequestrato nella sua grande villa. L'uomo, insieme a Bahar, Nisan e Doruk, troverà alloggio a casa di Enver e Hatice, che saranno molto felici di accoglierli, a differenza di Sirin.

Piril e i bambini, invece, torneranno ad abitare nella loro abitazione. Tuttavia, tutti si chiederanno cosa abbia spinto Nezir a tornare sui suoi passi, consapevoli che volesse vendicare la morte del figlio Mert. Suat telefonerà a Sarp per chiedergli d'incontrarsi il giorno successivo.

Sarp chiede ad Arif di stare alla larga da Bahar

Nel corso delle nuove puntate de La forza di una donna, Sarp scoprirà che Nezir gli ha restituito la sua vecchia carta d'identità. L'uomo potrà smettere di essere Alp, ma a una condizione: rinunciare alla sua ricchezza accumulata nel corso degli ultimi anni. Sarp accetterà la richiesta imposta da Nezir, ma non saprà come affrontare il ritorno alla povertà. Allo stesso tempo, l'uomo dovrà vedersela con Arif, uscito di prigione dov'era stato rinchiuso ingiustamente per l’omicidio di Yeliz.

I due avranno un incontro davanti alla scuola di Doruk.

Sarp marcherà subito il territorio, intimando ad Arif di stare alla larga dai suoi cari. Arif non si farà intimidire, pronto a lottare per Bahar. Sarp, nel frattempo, non saprà come dire a Bahar di aver perso tutto il denaro e per questo tergiverserà sulla questione. Un regalo di Nezir metterà nuovamente tutto in discussione.

Doruk ha visto Piril fare una telefonata a Munir nel cuore della notte

Negli ultimi episodi de La forza di una donna, andati in onda a inizio mese su Canale 5, Sarp ha portato la sua prima famiglia in un rifugio in montagna per scappare all'ira di Nezir. L'uomo è stato raggiunto da Piril e i due gemelli. Nel frattempo, nel quartiere di Tarlabasi, Yeliz, Hatice, Enver, Arif e la dottoressa Jale hanno preso parte ai funerali di Yeliz, deceduta per mano degli uomini di Nezir.

Doruk, invece, è apparso felice di aver ritrovato suo padre Sarp, tanto da voler dormire nella stanza in cui riposa con Piril. In questa circostanza, il bambino ha visto la donna mentre faceva una telefonata a Munir nel cuore della notte.