Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, in prima visione, dal 10 al 15 novembre, raccontano che Bahar Cesmeli e Piril riusciranno ad avere un chiarimento grazie alla convivenza forzata in un rifugio di montagna. Ceyda, invece, sarà molto in crisi a causa della perdita della sua amica Yeliz.

Bahar e Piril hanno un chiarimento

Piril confiderà a Sarp che Munir le ha detto che Nezir aveva intenzione di rapire la sua prima famiglia. Intanto, Azmi verrà messo alla prova dal suo capo dopo il fallimento di alcuni piani.

Nezir informerà il suo scagnozzo che, se vuole rimanere al suo fianco, dovrà uccidere suo fratello Munir.

Intanto, nel quartiere di Tarlabasi tutti si raduneranno per piangere la morte di Yeliz. Ceyda farà molto preoccupare Hatice, la dottoressa Jale ed Enver: temeranno che possa compiere un gesto estremo a causa del dolore provato per la perdita dell'amica.

Doruk, invece, sarà contento di aver ritrovato suo padre al punto di andare a dormire nella stanza dove riposa anche Piril. In questa circostanza, il piccolo noterà la donna mentre farà una telefonata con Munir. Allo stesso tempo, Bahar, incapace di dormire, scenderà al piano di sotto dove parlerà con Piril. Le due donne riusciranno a sotterrare l’ascia di guerra.

Ceyda vuole vendicarsi di Kamil

Ceyda vorrà vendicarsi di Kamil, che aveva incolpato Yeliz di essere una truffatrice.

Nella casa di montagna, invece, ci sarà alta tensione: Nisan e Doruk saranno vittime di un incidente d'auto a causa di due ragazzi che decideranno di fare una corsa, fortunatamente non accadrà nulla di grave. Intanto, Bahar vorrà chiamare Yeliz, ma verrà fermata da Sarp, che temerà che il telefono possa essere rintracciato dai tirapiedi di Nezir.

Emre raggiungerà Ceyda, alla quale offrirà a lei e a Hatice un lavoro nella sua caffetteria.

Sarp ha nascosto Bahar, Nisan e Doruk in una casa di montagna

Nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Sarp ha nascosto Bahar e i figli in una casa di montagna per salvarli dal tentativo di sequestro da parte di Nezir.

Yeliz è stata uccisa durante il blitz dagli uomini che volevano rapire Bahar. La morte ha sconvolto profondamente Ceyda, mentre Bahar è stata tenuta all'oscuro per via delle sue precarie condizioni di salute. Allo stesso tempo, Bahar è stata costretta a convivere con Piril, giunta improvvisamente al rifugio per paura che Sarp concedesse alla prima moglie una seconda possibilità. Infine, Ceyda ha rivelato di continuare a vedere Yeliz, mentre Idil ha chiesto al cugino Emre di poter tornare a lavorare alla caffetteria.