Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, in programma da lunedì 24 a sabato 29 novembre in prima visione su Canale 5, raccontano che Sarp impedirà a Bahar, Nisan e Doruk di scappare insieme ad Arif. Piril, invece, proverà a togliersi la vita dopo aver ascoltato una conversazione del marito.

Sarp ferma la fuga di Bahar

Bahar sveglierà i suoi bambini nel cuore della notte per cercare di scappare dalla casa di montagna dove sono stati portati da Sarp. Ma quest'ultimo bloccherà la fuga della sua famiglia nonostante l'intervento di Arif.

Emre, nel frattempo, dovrà assumere un nuovo dipendente in seguito all'allontanamento di Bahar. Il barista proporrà ad Hatice di lavorare a tempo pieno nella sua caffetteria.

Il rapporto tra Sirin e Idil, invece, sarà sempre più teso come Bahar e Sarp che avranno un confronto acceso. La protagonista confesserà a suo marito di non voler dargli una seconda chance a causa del suo comportamento. Sarp risponderà alla prima moglie di aver sposato Piril senza amore e di considerarla soltanto un'amica. La conversazione sarà udita dalla figlia di Suat, che rimarrà senza parole.

Piril prova a togliersi la vita

Piril proverà a togliersi la vita, ingerendo una massiccia dose di tranquillanti. La donna verrà salvata da Bahar che capirà le sue intenzioni.

Leyla apparirà così preoccupata per la salute di Piril da avvisare Suat. Quest'ultimo deciderà di raggiungere la baita per portare via la figlia ed i nipoti.

Emre ha offerto un lavoro a Ceyda e Hatice

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà novembre su Canale 5, Sarp ha avuto un incidente in macchina insieme a Nisan e Doruk. In questa circostanza, la bambina ha visto una foto di Yeliz in televisione ma non essendoci l'audio non ha capito cosa l'è successo. Bahar ha iniziato a nutrire dei sospetti ed ha deciso di telefonare a Yeliz ma Sarp le ha suggerito di non usare il telefono per paura di essere rintracciati dagli uomini di Nezir.

Emre, invece, ha offerto un lavoro a Ceyda e Hatice.

L'uomo è apparso molto contento dell'operato delle due donne nella sua caffetteria al contrario di Idil, che invece ha avuto continui scontri.

Bahar, intanto, ha incontrato Munir e riconoscendolo dalla voce l'ha accusato di aver rapito i suoi due bambini. Sarp ignaro di tutto ha cercato di capire cosa fosse successo tra i due. Allo stesso tempo, i rapporti tra l'uomo e Piril si sono fatti sempre più tesi.

Bahar, invece, ha compreso che per il bene dei bambini deve continuare ad avere rapporti con Sarp e Piril. La protagonista ha quindi fatto colazione insieme alla seconda famiglia del suo marito. In questa circostanza, Doruk ha preso il caricabatterie di Piril.