Le trame delle puntate de La forza di una donna, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, raccontano che Sirin Sarikadi (Seray Kaya) verrà arrestata e poi ricoverata in una struttura psichiatrica grazie a suo padre Enver Sarikadi, che riuscirà a farle confessare i crimini commessi.

Sirin viene arrestata grazie a Enver

Sirin confesserà a Enver di aver commesso l'omicidio di Sarp e di aver provato a uccidere Doruk prima di prendere i soldi e scappare. La giovane andrà incontro a una brutta sorpresa quando verrà fermata dalla polizia, che non esiterà ad arrestarla.

In questa circostanza, Sirin userà parole ricche di rabbia nei confronti del padre, reo di averla consegnata alle forze dell'ordine. Sirin dirà a Enver, prima di essere messa in auto dagli agenti: “Non sarai in grado di vivere con il senso di colpa per quello che hai fatto a tua figlia”. Enver sarà distrutto per aver tradito sua figlia, mentre ripenserà ai momenti passati con lei durante l'infanzia.

Sirin ricoverata in una struttura psichiatrica

Tre mesi dopo, Bahar terrà un discorso durante la presentazione del suo libro dal titolo "Donna". Mentre Sirin, ricoverata in una struttura psichiatrica, leggerà un passo del romanzo scritto dalla sorellastra. Enver, invece, prenderà alloggio a casa di Ceyda e Raif, apparendo ancora molto provato per quello che è successo tre mesi fa con Sirin.

I tre vedranno l'arrivo di Bahar, che rivelerà loro che alcuni produttori hanno intenzione di produrre una serie tv sul suo libro diventato un bestseller in Turchia. La notizia sarà accolta con estrema felicità da tutti i familiari.

Sarp ha raccontato a Doruk e Nisan com'è morta Yeliz

Nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine novembre su Canale 5, Hatice ed Enver hanno dato ospitalità a Idil, in accordo con Emre. Sirin, invece, è apparsa una commessa così svogliata da mettere i clienti del negozio in fuga.

Bahar, intanto, non è riuscita a rispondere alle domande di Nisan e Doruk sulla morte di Yeliz. Sarp ha aiutato la moglie, raccontando ai suoi figli che alcuni uomini capeggiati da Nezir hanno fatto irruzione nella loro abitazione, uccidendo Yeliz con un colpo di pistola.

L'uomo ha consigliato a Bahar di non recarsi al cimitero per paura di essere scoperta dai nemici. Bahar non ha ascoltato alla richiesta di Sarp, andando a rendere omaggio a Yeliz.

Sirin, invece, ha raggiunto il bar approfittando dell'assenza di Emre. La donna ha incontrato Idil con cui ha avuto una forte discussione.