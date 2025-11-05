La forza di una donna prosegue la sua marcia trionfante negli ascolti del daytime di Canale 5 e intanto cresce l'attesa dei fan per il gran finale di sempre.

La soap opera turca, che tutti i giorni sta appassionando una media di oltre due milioni di spettatori, proseguirà ancora per un po' di mesi, dato che il gran finale è previsto soltanto nel 2026.

Intanto, però, i vertici del Biscione stanno già valutando delle nuove serie televisive da proporre poi al pubblico della rete ammiraglia nel corso dei mesi a seguire.

Il successo de La forza di una donna e il gran finale di sempre

L'appuntamento con La forza di una donna si conferma come uno dei più seguiti del palinsesto pomeridiano di Canale 5, in grado di raggiungere anche la soglia del 26-27% di share e picchi di oltre 2,4 milioni di spettatori.

Un successo che, puntata dopo puntata, ha saputo conquistare e intercettare il gradimento di una fetta crescente di telespettatori, al punto da mettere in difficoltà gli ascolti de Il Paradiso delle signore, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1 con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

I nuovi episodi della serie turca incentrata sulle vicende di Bahar proseguiranno ancora per un po' di tempo nel daytime pomeridiano di Canale 5, dato che prima del finale bisognerà assistere alla messa in onda della terza e ultima stagione.

Quando ci sarà il gran finale de La forza di una donna su Canale 5

Al momento, infatti, le puntate conclusive della serie sono in programma nel corso della stagione primaverile 2026.

La forza di una donna terrà compagnia al pubblico ancora per diversi mesi, complice in primis la messa in onda di episodi di brevissima durata nel daytime feriale.

Dopo il ritorno delle trasmissioni di Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, la serie turca è stata ridotta fino a toccare una durata di appena 15-20 minuti al giorno.

Al sabato pomeriggio, invece, è confermata la messa in onda di puntate speciali che andranno in onda per tutta la stagione 2025/2026 nello slot orario che va dalle 14:30 alle 16:30 circa, prima di Verissimo.

Bahar ci riprova con Sarp verso il finale della soap opera di Canale 5

Intanto, le anticipazioni turche delle nuove puntate de La forza di una donna rivelano che, tra Bahar e Sarp, ci sarà un netto riavvicinamento.

I due decideranno di riprendere in mano le redini del loro rapporto e ricostruire quel nido familiare che erano stati costretti a rompere.

Una scelta che farà soffrire moltissimo Arif, da sempre innamorato follemente di Bahar, anche se il destino della nuova coppia non sarà felice e ben presto si ritroveranno a dover fare i conti con l'ennesima sciagura che li metterà a dura prova.