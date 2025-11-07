La morte di Yeliz ha mandato in crisi Ceyda la quale, nelle puntate della soap Tv La forza di una donna in onda dal 10 al 15 novembre, non sembrerà rassegnarsi a questa perdita tanto da arrivare a pensare di farla finita. La donna inizierà infatti a comportarsi in modo strano e i suoi amici avranno timore che possa togliersi la vita. Qualcosa potrebbe cambiare grazie a Emre, che assumerà sia Ceyda che Hatice alla caffetteria.

Ceyda in crisi per la morte di Yeliz: gli amici temono che voglia farla finita

La morte di Yeliz lascerà un grande vuoto in tutti quanti ed in particolare in Ceyda che non sembrerà rassegnarsi alla scomparsa dell'amica.

Tutte le donne del vicinato si raduneranno a casa di Ceyda per ricordare Yeliz e in questa occasione, Enver, Hatice e Jale noteranno che Ceyda si comporterà in modo strano. Saranno molto preoccupati per lei e avranno timore che Ceyda abbia pensieri suicidi. Nel frattempo Bahar, ancora all'oscuro di quanto accaduto a Yeliz, dovrà convivere nel rifugio segreto con Piril e i gemelli. Una notte, non riuscendo a prendere sonno, Bahar si recherà in cucina dove si troverà a tu per tu con la sua rivale. Tra le due ci sarà un confronto chiarificatore.

Ceyda viene assunta da Emre

Doruk sarà, invece, contento per aver ritrovato il padre Sarp tanto che andrà a dormire nella camera di Piril pur di stare accanto al suo papà.

Nisan vedrà in televisione una foto di Yeliz ma non riuscirà a capire cosa le è successo perché non vi sarà l'audio. Bahar vorrà entrare in contatto con l'amica ma Sarp le dirà che è troppo pericoloso usare il telefono. Emre offrirà un lavoro in caffetteria sia a Ceyda che a Hatice. Bahar, sentendo parlare Munir, capirà che era stato lui tempo prima, a farle credere di aver rapito i suoi figli. Tra Sarp e Piril i rapporti saranno sempre più tesi visto che l'uomo le farà capire di essere ancora innamorato della prima moglie.

La forza di una donna arriva al 27% di share

Continua il successo de La Forza di una donna che conquista ogni giorno una platea sempre più ampia di telespettatori arrivando a toccare nel pomeriggio di Canale 5 punte di share del 27% e questo nonostante la serie vada in onda con puntate di soli 20 minuti dal lunedì al venerdì.

I fan di Bahar possono però consolarsi con l'appuntamento extra large del sabato pomeriggio della durata di due ore e che fa da traino a Verissimo di Silvia Toffanin. Mediaset ha fatto di nuovo centro scegliendo di puntare su prodotti made in Turchia per riempire il palinsesto di Canale 5 e non è escluso che, nei mesi a venire, La forza di un donna possa trovare spazio anche nella prima serata della rete, come accaduto in passato a Terra amara, Endless love e Tradimento.