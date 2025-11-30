Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Hikmet punterà all’eredità di Samet per salvare i suoi piani, ma scoprirà che non ci sarà nulla da prendere. Il suo tentativo di ottenere denaro da Esat si trasformerà in un nuovo vortice di minacce, inganni e conseguenze imprevedibili.

Hikmet e Halil puntano all’albergo in Montenegro

Hikmet penserà che allearsi con Halil, per il grande progetto dell'acquisto dell'albergo in Montenegro, sia una soluzione geniale per risolvere i problemi economici della sua vita. Tuttavia, avere la giusta liquidità per mettere in atto questa nuova fase della vita non sarà per niente facile.

Insieme stanno provando a trovare i fondi necessari. Il primo tentativo è stato estorcere un milione di dollari a Cihan con il finto sequestro di Esma, ma il piano è andato a monte. Nonostante il piano fallito, Hikmet e Halil non si scoraggeranno. Quest'ultimo verrà a sapere del denaro che ha intascato Bunyamin quando ha donato il rene a Samet, per questo motivo prenderà di mira Canan.

Halil manipola Canan con un finto investimento: lei perde 500.000 dollari, ma anche i truffatori restano a mani vuote

Halil vedrà Canan molto labile e incline a fidarsi di lui, così, dopo averla corteggiata per un po' di tempo, le parlerà di un investimento molto vantaggioso, che potrebbe fruttarle degli interessi molto redditizi.

Lui parlerà di interessi molto alti, un aumento di capitale di quasi il 40%, così Canan non ci penserà due volte, andrà in banca e preleverà 500.000 dollari.

Lei resterà beffata, ma anche loro, perché nasconderanno i soldi in un luogo sicuro, ma Tufan, colui che li ha aiutati nella truffa, li prenderà e scapperà via.

Hikmet minaccia Esat per ottenere l’eredità di Samet, ma scopre che i debiti azzerano tutto: ora pretende soldi tramite Tahsin

I due saranno completamente in bilico e non sapranno più cosa fare. Per Hikmet l'unica speranza sarà estorcere parte dell'eredità di Samet a Esat. Anche se il nipote le ha fatto capire che non ha nessuna intenzione di dividere i soldi con lei, la donna passerà alle minacce: se non le darà nulla, andrà da Cihan e gli svelerà che Melek e Sevilay stavano per morire nell'incidente a causa sua.

Esat sarà sotto pressione, ma, in qualche modo, la fortuna sarà dalla sua parte, perché non erediterà nulla da Samet, visti i grossi debiti che il padre ha lasciato alla famiglia. Hikmet verrà a conoscenza della notizia e non sarà per niente contenta, ma proseguirà con le minacce verso il nipote: "Tua madre sta con Tahsin, fai in modo che sia lui a darti del denaro".

Tuttavia, Esat non ce la farà più e - anche a costo di finire in carcere - riuscirà a incastrare Hikmet per tutti i delitti commessi.