Le trame delle puntate de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Arif e Yusuf finiranno in carcere con l'accusa di aver posto fine alla vita di Yeliz, in realtà sono innocenti e verranno incastrati dagli uomini di Nezir. Kismet chiederà aiuto a Bahar Cesmeli, che riuscirà a dimostrare l'innocenza di padre e figlio e a permettere il loro rilascio.

Arif e Yusuf rinchiusi in carcere con l'accusa di aver ucciso Yeliz

Arif e suo padre verranno arrestati quando la polizia ritroverà la pistola con cui è stata uccisa Yeliz all'interno del loro bar.

In realtà i due uomini sono innocenti e non avranno alcun testimone che possa scagionarli, e per questo verranno rinchiusi in cella. Kismet, l'avvocata di Yusuf e Arif, capirà che dietro l'arresto dei due c'è la mano di Nezir, che nel frattempo libererà Bahar, Sarp, Nisan, Doruk, Suat, Piril e lo scagnozzo Munir, che erano stati sequestrati da lui.

Bahar testimonia a favore di padre e figlio Kara

Bahar e Sarp busseranno alla porta di Enver e Hatice, che saranno felici di ospitarli. Bahar avrà modo di confrontarsi con Kismet, alla quale darà la sua disponibilità per testimoniare a favore di Arif e Yusuf e in questo modo scagionarli. Dopo aver ricevuto una chiavetta usb da Azmi, l'avvocata riuscirà a dimostrare l'innocenza di padre e figlio.

Fatto sta che la posizione dei due uomini non si risolverà fino a quando Bahar non andrà in commissariato per raccontare la sua versione dei fatti in merito alla morte della sua amica Yeliz. Allo stesso tempo, la donna riceverà un misterioso regalo da parte di Nezir, che continuerà a far sentire la sua presenza.

Ceyda ha continuato a pensare alla morte della sua amica Yeliz

Nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a inizio novembre su Canale 5, Piril, spinta dalla gelosia, ha deciso di raggiungere Sarp nella casa di montagna. L'uomo è apparso infastidito dalla presenza della seconda moglie e dai gemelli. Piril si è inventata una scusa, dicendogli che Nezir ha scoperto il suo nascondiglio e per questo motivo si è ritrovata a scappare con i bambini.

Nisan e Doruk sono apparsi sconvolti dal conoscere i loro fratellastri.

Yeliz, invece, è stata uccisa durante un assalto a casa di Bahar e Ceyda. Quest'ultima non è riuscita a darsi pace per la perdita dell’amica per mano degli uomini di Nezir. La cantante ha fatto preoccupare Enver e Hatice, che hanno temuto che compiesse un gesto inconsulto.