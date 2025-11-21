Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente in prima visione su Canale 5 raccontano che Emre avrà un confronto con Hatice, la quale gli confermerà che il piccolo Arda è suo figlio. Il proprietario della caffetteria inizierà a credere che Ceyda si sia avvicinata a lui per incastrarlo e poi sposarlo.

Idil capisce che Arda è il figlio di Emre

Idil spierà un dialogo tra Enver e Hatice dove capirà che Emre è il padre di Arda, il figlio di Ceyda. La ragazza, a questo punto, organizzerà un piano per far scoprire a suo cugino la verità sulla paternità del bambino.

La faccenda diventerà ancora più tesa quando Enver e Hatice espelleranno dalla loro abitazione Idil, ritenendola colpevole di aver detto a Sirin la verità su Arda. La coppia obbligherà Sirin a consegnare alla cugina di Emre tutti i soldi che le aspettava dopo aver appresto che ha un conto in banca da sei zeri. Idil sarà decisa a rifarsi una vita lontana non prima di aver parlato col parente.

Emre crede che Ceyda lo voglia incastrare

La giovane farà capire ad Emre che è il padre del piccolo Arda. Il barista chiederà conferma da Hatice, la quale non potrà fare altro che confermare le parole di Idil. Emre sconvolto inizierà a screditale Ceyda davanti ad Enver e sua moglie. L'atteggiamento non piacerà per nulla ai coniugi Sarikadi, che diranno che in casa loro non si parla male della cantante.

Allo stesso tempo, Emre dimostrerà di nutrire dei dubbi sulla buonafede di Ceyda, credendo che si sia avvicinata a lui solo per incastrarlo e poi sposarlo. L'uomo raggiungerà il quartiere di Tarlabasi per avere un confronto con la donna, che apparirà parecchio risentita con lui per averla messa in dubbio. Ceyda non esiterà a cacciare Emre, dicendogli di non aver mai voluto niente da lui. Parole che porteranno il cugino di Idil a capire che forse ha esagerato nei confronti della madre di suo figlio Arda.

Enver e Hatice hanno ospitato Idil in casa loro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine novembre su Canale 5, Sirin ha dimostrato di non essere una brava commessa nel negozio di tessuti di Dundar.

La giovane è apparsa così svogliata da far allontanare la clientela. La figlia di Enver inoltre ha scoperto che Dundar è stato chiamato in tribunale per testimoniare in un caso di ferimento da arma da fuoco. Enver, invece, ha trovato lavoro come fruttivendolo ed ha proposto ad Hatice di affittare una stanza del loro appartamento. I coniugi Sarikadi hanno deciso di ospitare Idil in accordo con Emre, che nel frattempo ha raccontato a Bahar che Yeliz ha perso la vita. La protagonista è scoppiata in un pianto disperato ed ha chiamato Arif chiedendogli di andarla a prendere per poter partecipare al funerale.