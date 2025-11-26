Le anticipazioni turche de La forza di una donna rivelano una scoperta destinata a cambiare profondamente gli equilibri tra alcuni protagonisti della soap. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Emre scoprirà che Arda è suo figlio, dando vita a un duro scontro con Ceyda, che gli ha nascosto per anni la verità sulla paternità del bambino. Nel frattempo, Hatice ed Enver prenderanno una decisione drastica: cacceranno Idil da casa dopo l’ennesima lite con Sirin. Quest’ultima, intanto, inizierà a frequentare Emre pur essendo ancora ossessionata da Sarp.

Emre si infuria con Ceyda

La verità sulla paternità di Arda emergerà quando Idil origlierà una conversazione tra Enver e Hatice e comprenderà che Arda non è soltanto il figlio di Ceyda, ma anche di Emre. Sarà proprio Idil, approfittando di un viaggio nel paese natale, a insinuare il dubbio e a spingere Emre a indagare. Una volta ottenute conferme, Emre scoprirà finalmente che Arda è suo figlio. La rivelazione scatenerà la sua rabbia e si infurierà con Ceyda per avergli nascosto per anni una verità così importante. Il confronto tra i due sarà acceso e Emre accuserà l'ex di averlo privato del rapporto con suo figlio, incrinando ulteriormente il fragile tentativo di riconciliazione.

Hatice ed Enver cacciano Idil da casa

Nel frattempo, la situazione a casa di Enver e Hatice diventerà insostenibile a causa dell’ennesimo scontro fra la loro figlia Sirin e Idil. Dopo l’ultima lite, la madre di Bahar e suo marito prenderanno una decisione drastica, cacciando Idil da casa. Intanto, ci sarà una svolta sentimentale inaspettata per Sirin, che inizierà a frequentare Emre. Questo fatto porterà a un definitivo allontanamento dell’imprenditore dalla sua ex Ceyda e a una possibilità di riavvicinamento sempre più lontana. Le anticipazioni annunciano però l’ennesimo colpo di scena, poiché Sirin si legherà a Emre, ma non placherà la sua ossessione nei confronti di suo cognato Sarp.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Bahar è andata via con Arif

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna, andate in onda su Canale 5, Bahar ha scoperto che Yeliz è stata assassinata ed è rimasta sconvolta. La madre di Doruk ha accusato Sarp della morte della sua amica e si è messa subito in contatto con Arif per farsi accompagnare al cimitero e fare visita alla tomba di Yeliz. Intanto, Sirin ha iniziato a lavorare come commessa in un negozio, ma ogni volta che il titolare non era presente ha mandato via in malo modo i clienti arrivati per acquistare le stoffe. Parallelamente, Enver ha nascosto a sua moglie Hatice e a sua figlia di aver trovato un lavoro come aiutante presso un fruttivendolo.