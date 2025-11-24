Le anticipazioni sul finale di La notte nel cuore annunciano momenti di grande turbamento per una coppia. Nell’episodio conclusivo della soap turca, in onda prossimamente su Canale 5, Melek scoprirà che Cihan le ha mentito, poiché tempo prima ha vissuto una notte di passione con Peri. La bugia del giovane Sansalan scatenerà la furia della moglie, ma alla fine per loro ci sarà un lieto fine: i due faranno pace e diventeranno genitori della piccola Zuhal. Nel frattempo, per Esat, Hikmet e Halil si apriranno le porte del carcere.

Cihan salva la vita a Melek

Il rapporto tra Melek e Cihan entrerà in crisi con l’arrivo di Peri, amica di vecchia data del giovane Sansalan. La gemella di Nuh inizierà a dubitare del marito, chiedendogli esplicitamente se tra loro ci sia stato qualcosa in passato, ma il ragazzo negherà. Quando poi la verità verrà a galla, ossia che i due hanno avuto una notte di passione ai tempi in cui vivevano a Berlino, Melek andrà su tutte le furie e non sarà disposta a perdonare il consorte. Tuttavia, un episodio spiacevole cambierà le carte in tavola: Melek si troverà in pericolo durante una rapina in una gioielleria e verrà salvata da Cihan, che farà da scudo e sarà colpito da una pallottola. I coniugi Sansalan torneranno insieme, poiché in quel momento la sorella di Nuh comprenderà che il marito la ama davvero, avendole salvato la vita.

In seguito, Cihan e sua moglie diventeranno genitori e alla bambina verrà dato il nome Zuhal, in memoria della defunta prima moglie di Samet.

Esat, Hikmet e Halil vengono arrestati

Nel frattempo, nel finale della soap turca, ci sarà una drammatica conclusione per i cattivi delle famiglie: Esat, Hikmet e Halil. Tutti e tre verranno infatti arrestati per i loro crimini. Per Esat, però, ci sarà una svolta inaspettata: l’uomo si dichiarerà innamorato di Esma, che a sua volta gli prometterà di aspettarlo fino al suo ritorno in libertà. Sumru e Tahsin, invece, convoleranno a nozze, ma al loro matrimonio non saranno presenti Nuh e Sevilay, impegnati nel loro viaggio di nozze. Anche per Harika ci sarà un lieto fine, poiché inizierà una storia d’amore con Nazim.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Andac è deceduto

Nelle precedenti puntate di La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Sevilay ha lasciato la città per recarsi dal fratello Andac, senza però rivelargli il loro legame. La ragazza si è finta in cerca di un nuovo lavoro ed è stata assunta come assistente da Andac. Tuttavia, quest’ultimo ha mostrato un particolare interesse per Sevilay, ignorando che fosse sua sorella, e si è avvicinato a lei in modo insistente, pretendendo un rapporto intimo. Fortunatamente, Nuh, che grazie a Melek aveva scoperto dove si trovava la fidanzata, è riuscito a introdursi con una scusa nell’azienda di Andac. Quando ha sentito le urla di Sevilay, è intervenuto e ha rischiato di essere ucciso dall’imprenditore.

Durante la colluttazione, però, si è verificato un tragico incidente: Andac ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla finestra, morendo sul colpo. Nuh e Sevilay sono quindi fuggiti dall’edificio e si sono allontanati in taxi. Nel frattempo, Tahsin è riuscito a rintracciare Sumru, alla quale ha fatto una dichiarazione d’amore. Intanto, la famiglia Sansalan ha partecipato al funerale di Samet, mentre Esat è stato rilasciato: tornato a casa agli arresti domiciliari, ha chiesto perdono a Esma per aver organizzato il suo sequestro.