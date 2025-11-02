Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, in onda su Canale 5, Sumru affronterà il momento più doloroso della sua vita: dopo essere stata accusata di aver mentito sull’abuso subito da Halil e aver visto crollare la fiducia di Tahsin e perfino quella di Nuh, la donna capirà di non avere più un posto in Cappadocia. In preda alla delusione e alla rabbia, prenderà una decisione estrema e irrevocabile: lasciare il suo compagno, la regione e tutto ciò che l’ha legata fin lì, scegliendo di ricominciare altrove pur di non restare dove la sua parola non vale.

Il crollo di Sumru: la fiducia tradita

Sumru vivrà un momento di profonda rottura con Tahsin e con tutta la sua vita in Cappadocia. Dopo essere stata accusata di mentire in merito all'abuso subito da Halil prima della nascita dei gemelli e aver visto crollare la fiducia delle persone più vicine, compresa quella di Nuh, la donna prenderà una decisione drastica: lascerà Tahsin, la regione e tutto ciò che la lega al suo passato.

La telefonata con Nihayet: 'Nessuno mi ha creduta'

Tutto inizierà con una telefonata a Nihayet, quando quest'ultima la sentirà particolarmente turbata. "Davvero, cosa è successo? Perché sei così arrabbiata?", chiederà la donna. "Lascia perdere mamma, c’erano persone senza rispetto.

Ho rimesso tutti al loro posto" risponderà Sumru, visibilmente scossa.

La madre, però, non si calmerà: "Dove sei adesso? Sei a casa?". Sumru la rassicurerà a metà: "No, sono fuori, ma devo dirti una cosa".

Quando la madre insisterà, Sumru confesserà: "Mamma, ho lasciato Tahsin".

La donna rimarrà sconvolta: "Cosa? Perché? Che ha fatto? Ti ha insultata? Ti ha tradita?".

Sumru spiegherà che tutto è precipitato dopo il ritorno di Halil: "È tornato e ha trovato prima i miei figli. Li ha confusi, mi ha affrontata e ha negato tutto. Continuava a mentire guardandomi negli occhi. E sai qual è la cosa peggiore? Tahsin gli ha creduto".

La madre, turbata, chiederà: "Vuoi dire che ti ha detto in faccia che non ti crede?".

L’addio: 'Io non resto dove la mia parola non vale'

"Non l’ha detto, ma l’ho capito dal modo in cui mi guardava. Anche Nuh era uguale. Nessuno mi ha creduta", dirà Sumru.

A quel punto, la decisione di Sumru sarà definitiva: "Io non resto dove non credono alla mia parola. Non solo Tahsin: ho lasciato anche la Cappadocia".

La madre tenterà disperatamente di raggiungerla: "Dimmi dove sei, vengo subito. Non lasciarmi così".

Ma Sumru resterà ferma: "No, mamma. Sto bene. Non venire. Ti chiamerò spesso, promesso".

E mentre la madre la supplicherà in lacrime, Sumru chiuderà simbolicamente la porta al suo passato, determinata a ricominciare altrove.