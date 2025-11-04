Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sevilay lascerà la Cappadocia senza avvisare nessuno e partirà per Istanbul, decisa a ritrovare il fratello biologico e dare un senso alle proprie origini. La sua sparizione manderà in crisi Nuh, che, non riuscendo a rintracciarla, si presenterà d’improvviso da Nazim per ottenere informazioni. Il confronto sarà teso: Nuh sospetterà che l’uomo sappia dove si trovi la ragazza, mentre Nazim, freddo e misterioso, rifiuterà di parlare senza l’autorizzazione di Sevilay o Cihan.

Sevilay parte in silenzio, alla ricerca delle sue radici

Sevilay lascerà la Cappadocia. Capirà che quella non è la sua vera casa e che forse sarebbe meglio dare una possibilità alle sue vere origini. Non si parla del padre biologico, purtroppo morto, ma dei suoi fratelli. Una vive negli Stati Uniti, ma l'altro è a Istanbul, così la ragazza penserà di andare a cercarlo. Non svelerà a nessuno la sua destinazione, ma Cihan capirà che la ragazza potrebbe essere a Istanbul, e le lascerà il giusto spazio. Nuh, invece, non avrà la più pallida idea di dove si trovi.

Preoccupato per la sparizione della ragazza, si presenterà improvvisamente nell’ufficio di Nazim, deciso a ottenere risposte.

L’ansia di Nuh e la corsa da Nazim per ritrovare Sevilay

Arriverà senza appuntamento, agitato, e chiederà con insistenza di parlare con lui: “Nazim. Se hai cinque minuti, devo parlarti. Sono venuto per una sola persona: Sevilay. È da un po’ che non si trova. Pensavo fosse dai fratelli, ma non c’è. È sola, non ha nessuno. Se le capitasse qualcosa, chi la aiuterebbe Sevilay? Voglio solo sapere dove trovarla”.

Il confronto: accuse, sospetti e una calma pericolosa

Nonostante l’insistenza, Nazim resterà freddo e prudente, lasciando intendere di sapere più di quanto dica, ma di non volerlo rivelare:“Non posso condividere questa informazione. Se Cihan o Sevilay danno il permesso, ne parleremo”.

A quel punto, Nuh, esausto e spinto dalla paura, perderà la calma: “Se sai e non parli, non provocarmi.

Se alla ragazza succede qualcosa, puoi prenderti la responsabilità?”.

Nazim risponderà in modo tagliente, insinuando che Nuh stia oltrepassando i limiti: “Ti stai occupando di cose che non ti riguardano? Ti vedo troppo coinvolto”.

La tensione arriverà al culmine quando Nuh sarà sul punto di reagire fisicamente. Nazim, però, lo sfiderà con freddezza: “Ti sei arrabbiato? Vuoi colpirmi? Dai, fallo”.

Nuh resisterà, trattenendo l’istinto: “Non sono venuto qui per litigare. Me ne vado senza fare scenate. Che Dio ti dia chiarezza”.

L’incontro finirà con una calma apparente, ma il clima sarà esplosivo: il contrasto tra chi vuole proteggere Sevilay e chi custodisce i suoi segreti si farà sempre più duro.