Nelle prossime puntate de La notte nel cuore i figli di Sumru, insieme a Tashin e Cihan, cercheranno di chiedere perdono a Sumru per averla accusata ingiustamente di aver mentito sulla violenza subita da Halil. La donna, però, non sarà disposta a perdonarli così facilmente, ancora profondamente ferita dai comportamenti delle persone a lei più care e che avrebbero dovuto proteggerla anziché distruggerla.

Tashin e i figli di Sumru corrono da lei per chiederle perdono

Il dolore di Sumru per non essere stata creduta in merito alla violenza subita da Halil esploderà nelle prossime puntate de La notte nel cuore quando i suoi figli, insieme a Tashin, Nihayet e Cihan si presenteranno a Konya per chiederle perdono dopo aver scoperto che la donna non ha mai mentito.

A far emergere la verità su quanto accaduto anni prima sarà Nihal, una vecchia amica di Sumru, che mostrerà ai figli della donna la denuncia che Sumru aveva presentato a suo tempo alla polizia, salvo poi ritirarla per vergogna. A questo punto, tutti i familiari si sentiranno in colpa per non averle creduto e per aver anche solo pensato che lei avesse sposato Samet per soldi. Purtroppo per loro, non sarà così facile farsi perdonare da Sumru.

Sumru glaciale: 'Mi avete distrutto, nessuno di voi mi ha creduta'

Nihayet, Tashin, Esat, Melek, Harika e Cihan si presenteranno alla porta di Sumru sperando che lei sia pronta a riabbracciarli. Le loro aspettative verranno deluse, visto che Sumru li tratterà con freddezza, ancora delusa e amareggiata per il tradimento subito da tutti loro: "Nessuno di voi mi ha creduta… nemmeno i miei figli".

Parole che saranno un pugno nello stomaco ma che faranno intendere come la ferita di Sumru sia difficilmente rimarginabile. Melek cercherà di mediare mentre Harika e Esat non riusciranno a trattenere le lacrime. Sumru non si farà intenerire e guarderà tutti quanti con aria glaciale per poi aggiungere: "Mi avete distrutto, mi avete annientata". Poi ribadirà ancora una volta: "Non avete mai creduto in me. Giuratelo, se è una bugia". L'amarezza di Sumru sarà rivolta anche verso Tashin, l'uomo che, come i suoi figli, avrebbe dovuto crederle e proteggerla invece di dubitare di lei.

Continua il successo de La notte nel cuore

La notte nel cuore continua a macinare ascolti e conquista il titolo di soap tv più vista del palinsesto di Canale 5, con una media di 2,4 milioni di telespettatori a puntata e uno share tra il 15 e il 16%.

Anche la puntata andata in onda eccezionalmente mercoledì 12 novembre non ha deluso le aspettative, nonostante si sia scontrata in prima serata contro il match di tennis tra Sinner e Zverev trasmesso da Rai 2.