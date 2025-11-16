La trama della nuova puntata de La notte nel cuore in programma martedì 18 novembre su Canale 5 raccontano che Cihan e Tahsin saranno raggiunti dalla notizia della tragica morte di Samet. Sevilay, invece, otterrà un lavoro nell'azienda del fratello maggiore Andac.

Sevilay incontra suo fratello maggiore Andac

Tahsin e Cihan chiederanno ad Hikmet la custodia legale di Samet e quindi il controllo delle sue quote azionarie. La donna pretenderà di avere più soldi da parte dei due uomini per accettare l'accordo. Proprio al momento di siglare il patto, Cihan verrà informato della morte improvvisa di Samet.

Hikmet perderà così l'unico potere che aveva sui suoi nemici. Cihan raggiungerà Ankara per recuperare la salma del padre mentre Bunyamin organizzerà i solenni funerali.

Nel frattempo, Sevilay incontrerà suo fratello maggiore Andac. La donna verrà assunta nell'ufficio dell'uomo, anche se celerà ancora la sua vera identità. Sumru racconterà le bugie di Halil a Tahsin. Quest'ultimo non sembrerà credere alla versione raccontata dalla madre di Nuh, che sconvolta abbandonerà l'incontro a bordo della sua auto. Sumru avviserà Nihayet di aver abbandonato la Cappadocia. La donna troverà ospitalità add una sua amica a Konya. In questa circostanza, Sumru scoprirà la morte di Samet ed il rapimento organizzato da Esat.

Quest'ultimo giungerà al cimitero con una strana guardia del corpo.

Bunyamin organizza la funzione commemorativa di Samet

Intanto Bunyamin organizzerà la funzione commemorativa per Samet. Nuh chiederà a Nazim il nascondiglio di Sevilay ma non riceverà risposta. Allo stesso tempo, il giovane scoprirà l'origine dei suoi malesseri.

Halil, invece, dichiarerà il suo amore ad Hikmet anche se lei lo rifiuterà seccamente. La donna apparirà sempre più interessata a distruggere i Sansalan e Tahsin.

Nuh ha scoperto che Sevilay è partita senza dare sue notizie

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda a novembre su Canale 5, Halil ha detto a Tahsin e Cihan di non aver mai fatto del male a Sumru.

Bunyamin, invece, ha sorpreso Turcan guardare monili di bigiotteria online e le ha promesso di comprarglielo uno d'oro. L'uomo ha regalato un bracciale d'oro alla sua amante.

Nuh e Melek (Hafsanur Sancaktutan), intanto, hanno avuto una discussione accesa perché lei è convinta che una donna non mentirebbe mai su una violenza subita. Il giovane ha poi confessato a Tahsin che Halil e Sumru hanno avuto un incontro. Sevilay, invece, ha deciso di partire di nascosto per Istanbul. Nuh ha scoperto che la sua amata è partire senza fornire notizie. Infine Esat ha deciso di scappare coi soldi del rapimento