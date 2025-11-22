La trama della nuova puntata de La notte nel cuore in programma martedì 25 novembre su Canale 5 raccontano che Nuh e Sevilay avranno un riavvicinamento in seguito alla morte di Andac. Halil, invece, confesserà i suoi sentimenti a Canan.

Nuh e Sevilay si riavvicinano

Nuh e Sevilay si riavvicineranno dopo essersi nascosti in un appartamento. Intanto Melek apparirà preoccupata per Sumru e arrabbiata con suo fratello per il disinteresse mostrato per la situazione.

Il giorno dopo, la polizia inizierà le indagini sulla morte di Andac, puntando il dito contro Sevilay.

Quest'ultima vorrà costituirsi ma Nuh le dirà di voler fuggire all'arresto con lei grazie ad un conoscente. il fratello di Melek apparirà comunque tormentato dai sensi di colpa nonostante la storia con Sevilay proceda a gonfie vele.

Intanto Esat pregherà Nihayet di aiutarlo a riconquistare Esma. Il giovane farà una proposta davanti ai genitori della moglie che non avrà l'esito sperato.

Halil confessa i suoi sentimenti a Canan

Sumru, invece, aiuterà la preside ad estinguere un grosso debito con un usuraio che minaccia di toglierle il plesso. La donna racconterà a Tahsin che la sua amica Nalan ha avuto un problema con uno strozzino. L'uomo offrirà il suo contributo sulla questione, parlando con Suleyman.

Successivamente Halil dimostrerà di tenere il piede in due scarpe poiché inviterà a cena Canan mentre amoreggerà con Hikmet. L'uomo farà colazione con la moglie di Bunyamin dove lui le rinnoverà i sentimenti che prova per lei.

Cihan e Melek, intanto, sogneranno un futuro sereno con la proprio bambina mentre Mesut partirà per la scuola, ricevendo molti doni in occasione della partenza. Esat abbraccerà il ragazzino amorevolmente.

Infine Bunyamin cercherà di riconciliarsi con Turkan, promettendole altri gioielli.

Nuh e Sevilay sono fuggiti insieme in taxi dopo la morte di Andac

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda a fine novembre su Canale 5, Esma è rimasta senza parole quando ha scoperto che Serife ha organizzato il suo rapimento insieme a Esat.

Cihan, invece, ha svelato a Hikmet di sospettare il suo coinvolgimento nella faccia.

Intanto Tahsin ha lasciato un messaggio disperato a Sumru mentre Melek e Harika hanno stretto un'alleanza. Le due donne ha poi trovato l'indirizzo di Andac grazie all'aiuto di Nazim. Melek ha informato della novità suo fratello Nuh, che ha raggiunto l'azienda appena in tempo per salvare Sevilay dalle molestie di Andac. Quest'ultimo è precipitato accidentalmente dalla finestra dell'ufficio e Nuh e Sevilay sono fuggiti insieme in taxi.

Infine Sumru ha rifiutato di fare pace con Tahsin, reo di non aver creduto alla sua versione sulla violenza subita da Halil.