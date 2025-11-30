Nel corso delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4, Cruz verrà rinchiusa in una stanza dal sergente Burdina dopo essere stata accusata di aver ucciso Jana e il bambino che portava in grembo. Sarà qui che la nobile riceverà la visita di Curro che la aggredirà violentemente.

Curro tenta di strangolare Cruz

Jana perderà la vita insieme al bambino che portava in grembo dopo per essere stata colpita da uno sparo al basso ventre. Il sergente Burdina accuserà Cruz grazie a due prove schiaccianti. Infatti Jana aveva in mano il bottone della camicia della marchesa al momento del ritrovamento del corpo.

Burdina inoltre troverà l'arma del delitto all'interno di un vaso di fiori. Teresa confesserà all'uomo di legge che Cruz le aveva proibito di lavare il vaso proprio il giorno del ferimento di Jana. La moglie di Alonso quindi verrà rinchiusa in una stanza in attesa di essere trasferita in carcere. La donna riceverà la visita di Curro, che l'accuserà di aver reso un inferno la vita di sua sorella, per poi cercare di strangolarla.

Cruz portata in carcere

Cruz griderà la propria estraneità ai fatti dopo essere riuscita a scappare dall'aggressione da parte di Curro. Ma quest'ultimo non vorrà sentir ragioni, ritenendola colpevole anche della morte di Dolores e di Tomas. Anche Petra abbandonerà la sua padrona, volendo farle pagare l'omicidio del figlio Feliciano, avvenuto per sbaglio durante una battuta di caccia dopo un suo ordine.

Alonso non riuscirà più a guardare Cruz negli occhi, così come Manuel che non esiterà a ripudiarla, nemmeno quando la marchesa urlerà la propria innocenza sull'omicidio di Jana.

Cruz verrà quindi portata in carcere dove subirà alcune violenze da parte delle altre detenute.

In questo modo si conclude anche la partecipazione dell'attrice Eva Martin all'interno della soap opera spagnola, di cui è stata tra le protagoniste per anni.

Un riepilogo: Manuel ha detto a Jana di aver ricevuto un'offerta di lavoro

Nel frattempo, nelle puntate de La Promessa andate in onda a fine novembre su Rete 4, Ana ha scelto di recuperare il suo rapporto col figlio Santos e di riconquistare suo marito Ricardo. La donna ha trascorso sempre più tempo insieme ai due, facendo soffrire moltissimo Pia.

Romulo è stato costretto a intervenire in difesa della domestica. Il maggiordomo ha spinto Ricardo a confessare a suo figlio che la gentilezza che riserva ad Ana è solo affetto e niente più.

Jana, invece, è apparsa turbata dai ricordi del passato, ma una novità da parte di Manuel le ha riportato il sorriso: il marchesino ha informato la moglie di aver ricevuto un'offerta di lavoro in Italia relativa a un progetto sull'aviazione.