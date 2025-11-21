Le nuove anticipazioni de La Promessa annunciano sviluppi inattesi e carichi di tensione. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, secondo quanto già trasmesso in Spagna, Pia, spinta dal desiderio di scoprire la verità sulla morte di Jana, compirà un gesto estremo: si recherà al cimitero per aprire la sua tomba, consapevole di rischiare conseguenze gravissime pur di ottenere risposte. Parallelamente, Adriano farà ritorno alla tenuta con l'intenzione di riavvicinarsi a Catalina, ma il confronto tra i due prenderà una piega drammatica e porterà la giovane a vivere un momento particolarmente delicato, entrando in travaglio.

Pia vuole scoprire la verità sulla morte di Jana

La vita di Pia sarà segnata da una serie di eventi complessi. In un primo momento dovrà occuparsi di Curro, caduto da cavallo in circostanze misteriose, cercando di capire come sia potuto accadere l'incidente. Poco dopo, Adarre vivrà momenti di grande angoscia per la scomparsa del piccolo Diego, anche se la vicenda si risolverà rapidamente con il ritorno del bambino a La Promessa. Nonostante queste difficoltà, Pia non perderà di vista il suo obiettivo principale: chiarire le circostanze della morte di Jana. Spronata da Curro e Teresa, prenderà una decisione rischiosa e si presenterà al cimitero con una pala per riesumare la salma. Un gesto compiuto alla luce del giorno, che potrebbe avere conseguenze legali pesantissime e metterla in serio pericolo.

Adriano torna a La Promessa

Mentre Pia sarà sconvolta dall'esperienza vissuta al cimitero, la tenuta accoglierà il ritorno di Adriano. Il giovane bracciante si presenterà con un obiettivo chiaro: riconquistare Catalina. La ragazza resterà colpita dalle sue parole, segno che i sentimenti per lui non si sono mai del tutto sopiti. Manuel e Martina cercheranno di convincerla a dare una nuova possibilità all'ex fidanzato, ma la situazione precipiterà rapidamente. Un acceso confronto tra Adriano e Catalina porterà la giovane a un momento critico: lo stress della lite la condurrà infatti a entrare in travaglio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha trovato un tappeto sporco di sangue

Nei precedenti episodi de La Promessa, andati in onda su Rete 4, Curro è riuscito a convincere Ramona a tornare alla tenuta.

L'obiettivo del ragazzo era quello di far entrare l'amica di sua madre nella stanza segreta scoperta dietro la parete adiacente alla camera da letto di Cruz. Durante le indagini per capire cosa potesse celare quel luogo è stato rinvenuto un tappeto macchiato di sangue. Ramona ha precisato che è impossibile che si tratti di qualcosa legato a Dolores, poiché il colore appare troppo intenso: un dettaglio che lascia pensare a un episodio spiacevole accaduto di recente. Parallelamente, Samuel ha confessato le sue nobili origini a Maria, ma quest'ultima ha pensato che il prete stesso scherzando.