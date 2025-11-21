Angela diventerà la nuova assistente di Lorenzo nelle prossime puntate de La Promessa: questo sarà il compromesso che le imporrà Leocadia per restare al palazzo.

Le anticipazioni rivelano che sin dai primi giorni di lavoro Lorenzo non avrà nessuna sensibilità nei confronti di Angela. Il Capitano la rimprovererà continuamente mettendola in difficoltà. Curro non potrà sopportare questa prepotenza e affronterà Lorenzo che con una risata intimerà al ragazzo di stare lontano da Angela.

Leocadia farà di tutto per allontanare sua figlia da Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tra Curro e Angela nascerà una travolgente storia d'amore che resisterà ai tanti cambiamenti che i De Lujan dovranno affrontare.

Il primo fra tutti sarà il nuovo lavoro da valletto di Curro che verrà ripudiato da Alonso per salvare il marchesato. Sarà inevitabile per Angela e il suo amato separarsi, soprattutto perché Curro non avrà intenzione di mettere nei guai la ragazza. Dopo un periodo di lontananza, però, Angela tornerà da Curro e tra loro la passione sarà più forte di prima, perché dovranno nascondersi dalla famiglia per evitare un altro scandalo. A complicare le cose ci penserà Leocadia che quando sorprenderà sua figlia tra le braccia del valletto andrà su tutte le furie. Ormai diventata la padrona di casa, la donna costringerà Angela a riprendere i suoi studi in Svezia e sbarazzarsi di lei una volta per tutte.

La ragazza implorerà sua madre in lacrime, ma la donna resterà impassibile: Angela deve partire al più presto. Una volta salita sulla carrozza, però la ragazza ordinerà al cocchiere di tornare indietro, pur essendo consapevole di non poter rimettere piede ne La Promessa. Angela metterà in atto una sorta di protesta, accampandosi nel giardino della tenuta. Questo gesto attirerà l'attenzione di tutti, a partire da Alonso e Lorenzo che inviteranno Leocadia a tornare sui suoi passi. Nessuno, però, riuscirà ad ammorbidire la donna che diventerà ancora più rigida nei confronti di sua figlia. Angela sarà costretta a dormire in giardino e questo le causerà una brutta bronchite. Vedere sua figlia tossire non farà preoccupare Leocadia che vieterà a tutti gli abitanti del palazzo, servitù inclusa, di aiutare Angela in qualsiasi modo.

Un nuovo incarico per Angela a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Angela si troverà in seria difficoltà ma non mollerà e resterà in giardino dicendo a sua madre che solo quando le rivelerà il nome di suo padre obbedirà ai suoi ordini. La situazione farà preoccupare Alonso e sarà un'ottima occasione per Lorenzo che approfitterà di tutto per tirare l'acqua al suo mulino. Il Capitano parlerà con Leocadia facendole osservare i fatti da un altro punto di vista: "In questo modo passerai da vittima", dirà Lorenzo fingendo di pensare agli interessi della donna. Parlare con il Capitano farà cambiare in parte idea a Leocadia che accetterà il ritorno di Angela a La Promessa, ma alle sue condizioni.

La donna convocherà sua figlia con Lorenzo e le spiegherà che visto che non vuole più studiare dovrà lavorare. Angela non riuscirà a capire come potersi rendere utile, ma Lorenzo le chiarirà le idee: "Sarai la mia assistente". La ragazza non avrà altra scelta e dovrà accettare il lavoro, ma si renderà subito conto che da quel momento in poi la sua vita si complicherà. Lorenzo sarà molto severo con Angela e la rimprovererà per ogni errore commesso. Curro assisterà ad una delle tante scenate e, sebbene non potrà intervenire in quel momento, proverà a parlare con Lorenzo successivamente.

Il ragazzo esprimerà tutta la sua rabbia al Capitano che vedendo così tanto interesse intuirà che tra lui e Angela c'è più di un'amicizia.

Lorenzo non perderà occasione per deridere Curro: "Leocadia non accetterebbe mai un valletto per sua figlia", gli dirà provocando la sua rabbia con una grossa risata. "Stai lontano da lei", dirà Lorenzo con un tono preoccupante che non lascerà presagire nulla di buono.

Il segreto di Curro e il piano di Leocadia

Nelle puntate finora in onda in Italia, Curro sa di non essere il figlio di Lorenzo, ma non ha ancora rivelato il suo segreto ad Alonso, il suo vero padre. Tra lui e Angela c'è ancora una conoscenza che lui si rifiuta di definire amicizia perché considera la ragazza troppo altezzosa. In realtà, i continui battibecchi di Angela e Curro sono il preludio di una grande storia d'amore. Leocadia non ha ancora preso potere, ma sta lavorando affinché Cruz perda tutto quello che ha. La donna, fingendosi amica di Jana, ha già provocato diversi litigi tra la marchesa e sua nuora. Tutte queste incomprensioni serviranno ad alimentare i sospetti su Cruz quando Jana perderà la vita.