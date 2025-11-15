Catalina dovrà dire addio a La Promessa e ai suoi amati bambini nelle prossime puntate: la donna sarà costretta a partire per sempre senza Adriano e i suoi figli.

Catalina appoggerà i contadini e con le sue proteste farà infuriare il barone di Valladares. Quest'ultimo arriverà a minacciare di togliere la vita ai bambini e intimerà alla donna di andare via da Lujan per sempre. Catalina non potrà dire niente ad Adriano, ma potrà dare l'ultimo straziante addio ai gemelli.

Catalina in prima linea per difenderei contadini

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Catalina arriveranno pessime notizie.

La vita travagliata della figlia di Alonso sembrerà trovare un po' di pace con l'arrivo dei due gemelli e il matrimonio con Adriano. L'idillio, però durerà molto poco e Catalina rischierà di mettere in pericolo la vita della sua famiglia per inseguire i suoi ideali. In futuro, Catalina e Adriano prenderanno il controllo della tenuta, ma non sarà tutto rose e fiori. La più ribelle de La Promessa, come sempre, si batterà per i più deboli e per difendere i diritti dei braccianti organizzerà delle proteste. I modi di fare di Catalina, troppo progressisti per l'epoca, faranno storcere il naso a tutta l'aristocrazia, ma in particolare al barone di Valladares. Quest'ultimo sarà preso di mira per i modi poco onesti di trattare i contadini e Catalina gli dichiarerà guerra.

La donna, però, non immaginerà che la usa presa di posizione rovinerà completamente la sua vita e quella della sua famiglia. In una delle sue iniziative, Catalina fomenterà i contadini e li spingerà a spargere letame all'ingresso del palazzo del barone. Questo sarà l'ultimo affronto che Valladares potrà tollerare: la reazione sarà inaspettata e severissima. Al suo ritorno al palazzo, Catalina troverà una pistola in ogni culla dei suoi bambini e inizierà davvero a tremare. La donna andrà ad affrontare subito il barone che con toni pacati le dirà chiaramente cosa vuole: deve andare via dal palazzo, ma da sola, senza marito e figli.

Il coraggio e la resa di Catalina: dovrà dire addio a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina vivrà un vero e proprio incubo dal quale non potrà svegliarsi. La donna, infatti, riceverà delle pesanti minacce da parte del barone di Valladares che metterà in discussione la vita dei due gemelli. Catalina non avrà altra scelta che sottostare al ricatto e andare via dalla sua amata tenuta e non potrà neanche parlarne con nessuno. Temendo per la vita dei suoi figli, Catalina non dirà una sola parola ad Adriano, ma si limiterà a dirgli che non sta bene e che ha bisogno di spazi. "Devo staccare per un po'", dirà la donna, "Andrò via senza i bambini". Il barone costringerà Catalina a scrivere una lettera di addio alla sua famiglia, ma le concederà anche di salutare per l'ultima volta i suoi bambini.

Per la donna sarà un momento straziante e in cuor suo spererà che un giorno possano capire che li ha abbandonati per il loro bene. Catalina sarà portata in un luogo sconosciuto e appena andrà via comparirà Leocadia. Quest'ultima ringrazierà il barone ed emergerà che dietro la partenza forzata della sorella di Manuel c'era lei.

Catalina e Adriano sono più lontani che mai

Nelle puntate de La Promessa attualmente in onda in Italia, Catalina è in attesa dei suoi gemelli e manca poco ormai al parto. Per tutelare i suoi bambini, la donna ha pensato a tutto: pur di non farli dipende da Cruz ha chiesto ad Alonso la sua parte di eredità. In questo modo, i gemelli avranno un tetto sopra la testa comunque vadano le cose.

Per il momento Catalina ha intenzione di crescere i suoi figli senza un padre, ma ha confidato a Maria di amare ancora Adriano. L'uomo non sa di aver messo incinta Catalina e si trova lontano da Lujan: lui è convinto che la sua amata abbia sposato Pelayo e che il conte sia il padre dei bambini. Presto, però, tutto sarà stravolto con il ritorno di Adriano a La Promessa.