Le trame delle prossime puntate de La Promessa, previste da lunedì 1 a domenica 7 dicembre in prima visione su Rete 4, rivelano che Alonso apparirà invidioso della serenità trovata dal figlio Manuel con Jana che, nel frattempo, farà un'accusa pesante contro Cruz. La giovane rivelerà, infatti, a Curro di sospettare che la marchesa abbia ucciso il figliastro Tomas.

Jana crede che Cruz abbia ucciso Tomas

Pia confesserà a Romulo di aver ucciso il barone de Linaja mentre Leocadia affronterà Cruz sul suo matrimonio, sospettando che si sia sposata con l'inganno.

Jana, nel frattempo, informerà lo staff de La Promessa di aver deciso di seguire Manuel in Italia per prendere parte ad un importante progetto a Milano. Jana e Teresa scopriranno, poi, come aprire un passaggio segreto nella stanza di Cruz. In questo modo, Jana informerà Curro di sospettare che la suocera abbia ucciso e nascosto Tomas all'interno della stanza. La moglie di Manuel e suo fratello riusciranno a fuggire prima di essere visti dalla marchesa. Quest'ultima avrà poi un confronto con Jana, che non si lascerà scalfire dalle sue provocazioni.

Alonso appare geloso della felicità del matrimonio tra Manuel e Jana

Successivamente Alonso avrà intenzione di avere un confronto con suo figlio. Il marchese apparirà invidioso della felicità del matrimonio tra Manuel e Jana.

Anche Martina dimostrerà di nutrire delle gelosie nei confronti del cugino, volendo sposarsi anche lei con lo stesso entusiasmo. Marcelo, nel frattempo, annuncerà di aver deciso di lasciare La Promessa a tutta la servitù. Ana, invece, tornerà alla tenuta per trascorrere del tempo insieme a suo figlio Santos. Un incidente costringerà Ricardo ad aiutare la moglie in evidente difficoltà.

Santos ha scoperto che Pia è coinvolta nella morte del barone de Linaja

Nel contempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda nei giorni scorsi su Rete 4, Pia è rimasta terrorizzata dall'idea che qualcuno potesse riaprire le indagini sulla morte del barone de Linaja, ucciso da lei con un candelabro in testa per scappare da un tentativo di violenza.

La conversazione di Pia è stata spiata da Santos che, in questo modo, ha capito chela donna è coinvolta nella morte del barone. Il valletto ha approfittato di tale situazione per ricattare la domestica. Santos ha chiesto a Pia di allontanarsi da suo padre Ricardo altrimenti avrebbe rivelato tutto quello che ha udito. Il giovane è apparso sicuro che la donna sia l'unico ostacolo alla riconciliazione tra i suoi genitori.

Infine, Jana ha confidato la verità in merito alle sue origini a Leocadia, sperando di poter ricevere un aiuto nel ricordare alcuni dettagli del suo passato.