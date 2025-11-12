Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Blanca Palomar correrà alla tenuta dopo aver appreso che Manuel Lujan (Arturo Garcia Sancho) è rimasto vedovo. La donna vorrà stare vicina al suo migliore amico per aiutarlo a superare la morte di Jana.

Manuel vuole andare a Milano dopo la morte di Jana

Manuel sarà sopraffatto dalla perdita della moglie e del bambino che aspettava. Il marchesino passerà molto tempo in camera da solo, pietrificato anche dall'arresto di sua madre Cruz, rea di aver ucciso Jana e il nipote.

Catalina e Martina cercheranno di aiutarlo a uscire dalla malinconia, ma senza riuscirci. Manuel penserà di allontanarsi dalla Promessa, accettando un trasferimento a Milano, come aveva già progettato di fare con Jana prima che morisse. L'iniziativa dell'uomo verrà fermata dall'arrivo provvidenziale di Blanca alla tenuta.

Blanca torna a La Promessa per stare vicina a Manuel

Blanca sarà accolta a braccia aperte da Manuel. Lei gli dirà che potrà soltanto fermarsi per un paio di giorni in quanto impegnata a realizzare dei reportage nelle zone colpite dalla prima guerra mondiale. Blanca farà presente al suo amico di essersi precipitata alla tenuta appena ha saputo della tragedia che l'aveva colpito.

Manuel sarà riconoscente nei confronti dell'amica, alla quale racconterà le vicissitudini che avevano sofferto lui e la sua defunta moglie negli ultimi mesi. Il giovane non nasconderà nessun segreto a Blanca, dimostrando che la loro amicizia è più forte che mai. La fotografa consiglierà a Manuel di riprendere in mano la sua vita, accettando di andare a lavorare a Milano. Il marchesino sembrerà intenzionato a fare i bagagli, deciso ad allontanarsi dalla tenuta che gli ricorda troppo Jana.

Teresa ha visto Angela leggere un telegramma nella stanza di Cruz

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Martina ha accettato di vendere i terreni a Cruz e Alonso. Curro, invece, ha convinto Ramona a tornare con lui alla tenuta affinché dichiari che gli oggetti ritrovati nella stanza segreta appartenevano a Dolores.

Ana e Ricardo hanno avuto una discussione su quale versione raccontare al loro figlio Santos sulla fine della loro storia. I due hanno detto una mezza verità al ragazzo, che ha scelto di perdonare entrambi. Petra è apparsa amareggiata dall'esito positivo di questo ricongiungimento familiare. Infine Teresa ha trovato Angela impegnata a leggere un telegramma nella stanza di Cruz.