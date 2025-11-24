Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa, in programma prossimamente in prima visione su Rete 4, rivelano che Cristobal offrirà il posto di governante a Teresa in seguito al declassamento di Petra Arcos a semplice domestica. La vedova di Feliciano accetterà l'importante promozione ma non senza esitazioni.

Cristobal offre il posto di governante a Teresa

Leocadia deciderà di licenziare Petra, ritenendola incapace di esercitare l'importante ruolo di governante. La tenuta dei Lujan sarà, quindi, alla ricerca di una nuova persona che possa rivestire tali mansioni.

Cristobal farà il nome di Teresa: "Pia non è la persona più adatta per la posizione di governante. La domestica con cui voglio sostituire Petra è Teresa". La vedova di Feliciano non riuscirà a credere che Cristobal abbia pensato a lei per il ruolo di governante. Dopo un'iniziale esitazione, Teresa accetterà l'incarico: “Voglio assumere la posizione di governante con tutto ciò che implica: il buono e il cattivo. Farò del mio meglio e lavorerò con grande attenzione”.

Petra non è felice per il nuovo ruolo di Teresa

Durante l'incontro in una stanza de La Promessa, Cristobal farà capire a Teresa che dovrà rispettare ogni suo ordine. Il maggiordomo informerà la nuova governante che non c'è posto per l'improvvisazione: "Se dico bianco, è bianco.

E se dovesse sorgere qualche evento imprevisto, mi aggiornerai sulla tua proposta per risolverlo e prenderò io la decisione finale”. Cristobal, a questo punto, riunirà tutti nel cortile per rendere ufficiale la novità. Lo staff apparirà felice eccetto Petra che non sarà a suo agio con questa nuova situazione. Sarà in questo frangente che Teresa darà il suo primo discorso in veste di governante.

Leocadia ha minacciato Angela di farla tornare in Svizzera

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda nei giorni scorsi, Angela ha insistito per conoscere il nome del suo vero padre, facendo perdere la pazienza a Leocadia. Quest'ultima ha minacciato sua figlia di spedirla in Svizzera a riprendere gli studi.

Anche Curro ha invitato Angela a riprendere il percorso di studi abbandonato momentaneamente per tornare in Spagna. In questa circostanza, la ragazza ha messo in guardia il baronetto sul fatto che Cruz e Lorenzo stiano tramando per farlo sposare con una ricca ereditiera per risanare le finanze della tenuta.

Ramona, invece, ha spinto Jana a chiedere a Leocadia del suo passato dopo il ritrovato di alcuni oggetti appartenuti nella stanza segreta. Infine Ricardo ha accettato di aiutare Ana col trasloco in una stanza libera del paese mentre Maria ha scoperto che Samuel ha detto la verità sulla sua identità.