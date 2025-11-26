La finale della Coppa Davis, disputata domenica 23 novembre 2023 e trasmessa in diretta sulla Rai, ha segnato un momento storico per lo sport italiano e per la televisione pubblica. La trasmissione dell'evento, che ha visto la squadra italiana conquistare la tanto ambita insalatiera d'argento dopo quarantasette anni d'attesa, ha infatti portato nelle case di milioni di spettatori numeri da record. L'evento ha raggiunto picchi di ascolto senza precedenti nella fascia pomeridiana, dimostrando il grande interesse degli italiani per il tennis e, in particolare, per gli azzurri guidati dal capitano Filippo Volandri.

I numeri del successo Rai

La diretta della finale di Coppa Davis ha raccolto una media di oltre tre milioni di telespettatori e uno share superiore al 22% durante la messa in onda dalle ore 16:00. L’eccezionale performance è stata favorita dalla portata storica dell’evento, celebrato anche attraverso finestre di approfondimento e collegamenti speciali che hanno coinvolto numerosi volti noti della Rai.

La Rai, attraverso le parole del direttore Stefano Coletta, ha sottolineato la soddisfazione per il risultato e la capacità della televisione pubblica di offrire ancora uno spazio centrale alle grandi manifestazioni sportive, in particolare quando coinvolgono squadre italiane che riescono a riportare a casa prestigiosi trofei dopo oltre quattro decenni.

Impatto sul palinsesto e reazioni

Il successo della Coppa Davis ha influenzato anche i palinsesti pomeridiani della Rai, con modifiche dell’ultimo minuto per seguire al meglio l’evento e valorizzare la narrazione sportiva. L’entusiasmo per la vittoria è stato condiviso anche sui social, dove numerosi telespettatori e personaggi pubblici hanno commentato il trionfo degli azzurri, sottolineando il ruolo della televisione come mezzo di partecipazione collettiva agli eventi storici del Paese.