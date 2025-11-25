La registrazione di Uomini e donne del 25 novembre ha avuto diversi protagonisti, e le anticipazioni che hanno diffuso Fanpage e Lorenzo Pugnaloni lo confermano. Marina è stata molto attaccata per la sua conoscenza con Marcello, e ad un certo punto si è messa a piangere ed è uscita dallo studio. Mario Lenti, invece, ha insistito con Barbara De Santi chiedendole se è sicura di non voler più uscire con lui.

Baci e balli per Gemma

Nel corso delle riprese di Uomini e donne del 25 novembre, Gemma ha ricevuto una rosa rossa da Roberto.

Il gesto del cavaliere ha infastidito molto Antonio (nuovo corteggiatore di Galgani), che ha subito chiesto spiegazioni perché temeva che la dama avrebbe dato un'altra possibilità al "rivale".

Maria De Filippi, però, ha rassicurato l'uomo dicendogli che per la 75enne quella conoscenza è chiusa da un po' e che ora vuole uscire solo con lui.

I due hanno ballato insieme e si sono un bacio davanti a tutti.

Marina, invece, è stata molto attaccata da Tina per la sua decisione di portare avanti la frequentazione con Marcello: turbata dalle critiche dell'opinionista, la dama è uscita dallo studio in lacrime ma è rientrata dopo alcuni minuti per ribadire la propria posizione.

Mario non molla con Barbara

A 24 ore di distanza dalla decisione che ha preso Barbara sulla loro conoscenza, Mario è tornato sull'argomento.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne che si è svolta oggi, martedì 25 novembre, svelano che il cavaliere ha insistito con la dama chiedendole se ha scelto di non frequentarlo più a causa delle critiche che ha ricevuto dagli opinionisti; De Santi, però, ha smentito e anzi ha ribadito che non è stata influenzata da nessuno.

Dopo il bacio che si sono dati in esterna, Sabrina e Massimiliano si sono detti addio: la protagonista del trono Over, infatti, ha preferito uscire con Carlo anziché dare un'altra chance a questo rapporto appena cominciato.

Cristiana sempre più vicina a Ernesto

Se nella registrazione di Uomini e donne del 24 novembre si era parlato di Flavio e Ciro, in quella di martedì 25 è stato dato spazio alle due ragazze sul trono.

Cristiana è uscita in esterna con Simone, ma è con Ernesto che ha avuto un avvicinamento molto importante: i due si sono baciati più volte dopo una lite in camerino, e Federico non l'ha presa bene.

Sara, invece, ha chiarito le ultime incomprensioni con Marco ed è rimasta colpita da un nuovo corteggiatore che ha portato in esterna.

Dopo tre baci, la tronista ha messo un po' da parte Jakub e oggi gli ha spiegato che sta cominciando a dubitare di lui: se all'inizio della conoscenza gli credeva al cento per certo, ora la giovane sta prendendo in considerazione l'ipotesi che potrebbe essere falso.