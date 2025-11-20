Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano una cena dal risvolto inaspettato e la misteriosa sparizione di una piccola protagonista della soap turca. Nelle puntate che verranno rese disponibili da lunedì 24 a venerdì 28 novembre su Mediaset Infinity, Ilgaz arresterà Nil proprio mentre si troverà a cena insieme a lei. Intanto, grazie ad alcuni flashback, ci sarà spazio per scoprire cosa sia accaduto alla figlia di Ceylin, la piccola Mercan, scomparsa misteriosamente. Si apriranno quindi due ipotesi sul destino della bambina: un allontanamento involontario oppure un rapimento.

Ilgaz arresta Nil

Nil andrà a cena con Ilgaz credendo di trascorrere finalmente del tempo con l’uomo di cui è innamorata. Tuttavia, per lei ci sarà una brutta sorpresa: non si tratterà affatto di una piacevole serata in compagnia del procuratore. Quest’ultimo, infatti, la arresterà con l’accusa di occultamento di prove. Nil verrà quindi portata in centrale. Intanto, proseguiranno le indagini per fare luce su quanto accaduto ad Ahmet, vittima di omicidio. Eren, coinvolto insieme a Ilgaz e Ceylin nello scoprire la verità su questo nuovo crimine, avrà in mente di chiedere la mano a Dilek, sua compagna da ormai due anni.

Ceylin ripensa alla scomparsa di sua figlia Mercan

Nel frattempo, Ceylin ripenserà a sua figlia Mercan, della quale non ha più notizie da due anni e mezzo.

Le indagini non sono mai state interrotte, ma non hanno portato a nessun indizio rilevante. Tornando al giorno della scomparsa, Macit ha riferito a Ceylin di aver visto la piccola allontanarsi, ma a causa dell’Alzheimer non ricorderà altro. Ilgaz sospetterà che si sia trattato di un allontanamento involontario, mentre Ceylin sarà più convinta che la sua bambina sia stata rapita. Ci sarà poi spazio per le vicende degli ex coniugi Kaya, sopraffatti negli ultimi anni dal dolore per la misteriosa perdita della loro primogenita e dalle nuove incomprensioni. Un colpo di scena arriverà quando verrà rinvenuto il cappellino di Mercan in mare: tale indizio porterà le indagini a seguire la pista sostenuta da Ceylin, ossia che la bambina sia stata rapita.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ceylin è diventata procuratore

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, già disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Ceylin e Ilgaz si sono lasciati, ma i dettagli della loro separazione non sono stati ancora resi noti. Stando a quanto visto, i coniugi Kaya hanno perso la loro bambina in circostanze non rivelate e hanno continuato, loro malgrado, a lavorare insieme. Grazie al salto temporale di cinque anni si è scoperto che Ceylin è diventata procuratore, esattamente come l’ex consorte, che nel frattempo sembra essersi avvicinato alla collega Nil, legale che collabora con Yekta Tilmen. Intanto, le famiglie Kaya ed Erguvan si sono riunite per la festa di fidanzamento ufficiale di Cinar e Parla.

Il fratello di Ilgaz, a corto di soldi, è stato costretto a rivolgersi al suocero Osman per ottenere il denaro necessario ad acquistare il collier desiderato da Parla per il ricevimento. Osman, nel frattempo, è diventato padre di una bambina di nome Elif, molto legata a Ceylin. Quest’ultima ha iniziato a mostrare segni di una strana ossessione nei confronti della nipotina e a rivivere i ricordi della sua bambina, nata cinque anni prima.