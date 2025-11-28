Le nuove puntate di Segreti di famiglia, disponibili da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre sul sito di Mediaset Infinity, annunciano diversi colpi di scena e indagini sempre più serrate per fare luce su cosa sia accaduto alla piccola Mercan. Le anticipazioni rivelano che sarà necessario capire chi abbia lasciato il pacco fuori dalla casa di Ceylin. Pertanto, Ilgaz e Metin analizzeranno i filmati delle telecamere, mentre Eren indagherà sulle t-shirt. Intanto, ci sarà una svolta sorprendente grazie a Macit, che ricorderà come la bambina sia stata portata via da una donna.

Partono le indagini per scoprire chi ha lasciato la maglietta a Ceylin

Metin, Ilgaz e Ceylin analizzeranno i filmati delle telecamere per scoprire l’identità della persona che ha lasciato una scatola fuori dall’abitazione della madre di Mercan. All’interno del pacco è stata rinvenuta una t-shirt da bambina, adatta a un’età di quattro o cinque anni. Questo ritrovamento darà il via a una nuova pista da seguire: insieme a Eren, infatti, ci si concentrerà sui numeri di vendita delle magliette, per risalire a chi abbia acquistato la t-shirt recapitata a Ceylin. L’indagine, tuttavia, verrà mantenuta segreta. I sospetti cadranno su Nadide, poiché un video mostrerà il procuratore proprio mentre comprava la maglietta in un negozio.

Pertanto, i genitori di Mercan affronteranno la collega in cerca di chiarimenti sull’acquisto effettuato.

Macit ricorda una donna dai capelli lunghi che ha portato via Mercan

Nel frattempo, i genitori di Mercan si rivolgeranno a Efe, chiedendo spiegazioni sul motivo per cui non sia stato disposto il segreto investigativo riguardo al caso della scomparsa della loro figlia. Efe si giustificherà sostenendo di averne in realtà fatto richiesta. La svolta sorprendente che ribalterà la situazione e darà nuova speranza a Ilgaz e Ceylin arriverà da Mert, che porterà i nipoti nella casa di riposo. Si scoprirà così che Mert non vi è entrato per ricoverarsi insieme agli altri anziani e non gravare sulla famiglia, bensì per aiutare suo nipote Ilgaz a ritrovare la bambina.

Mert, infatti, si troverà nello stesso istituto di Macit, l’uomo che aveva già fornito un’importante testimonianza a Ceylin due anni e mezzo prima. Macit avrà un nuovo ricordo: sarà certo che Mercan è stata portata via da una donna di mezza età con i capelli lunghi. Questo dettaglio darà una svolta decisiva alle indagini e riaccenderà la speranza in Ceylin e Ilgaz di poter presto riabbracciare la loro bambina.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ceylin ha ricevuto un pacco con una maglietta

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Ceylin e Ilgaz si sono lasciati a un anno dalla scomparsa di Mercan. Dopo dodici mesi, infatti, Efe ha chiuso le indagini come da procedura.

Ilgaz ha continuato a credere che la sua bambina fosse morta, mentre Ceylin ha sempre sentito dentro di sé che la figlia fosse stata rapita da qualcuno. Questa differenza di vedute ha portato i Kaya a separarsi. Nel corso dell’anno e mezzo successivo, quindi due anni e mezzo dopo la scomparsa della piccola Mercan, si è verificato un colpo di scena inaspettato: qualcuno ha lasciato un pacco fuori dalla casa dell’avvocata Erguvan. La donna se ne è accorta grazie al cane e, insieme a Ilgaz, ha aperto la confezione abbandonata da una persona sconosciuta. All’interno c’era una maglietta da bambina, adatta a un’età di quattro o cinque anni. Questo ritrovamento ha riacceso la speranza nei genitori di Mercan che la figlia fosse ancora viva e tenuta prigioniera da qualcuno non ancora identificato. Le indagini sono quindi ripartite immediatamente: la squadra guidata da Metin, capo della polizia, e dall’ispettore Eren ha avviato le analisi per cercare tracce di DNA sulla t-shirt.