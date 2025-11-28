Io sono Farah prende il posto di Tradimento in prima serata a partire da venerdì 5 dicembre: Farah lascerà la casa di Tahir con il suo bambino e rischierà di tornare in Iran. Tahir sarà deluso da Farah quando la sorprenderà mentre telefona con Mehmet.

Le anticipazioni tv rivelano che Gonul e l saranno sempre più vicini, ma lei non saprà ancora chi è davvero il ragazzo. L'amica di Farah ignorerà che Kaan ha tolto la vita al suo amico poliziotto.

Io sono Farah conquista la prima serata del venerdì

L'attesa per il gran finale di Tradimento è finita: questa sera, nella puntata del 28 novembre il pubblico saluterà Guzide e la sua famiglia.

A occupare la prima serata a partire da venerdì 5 dicembre sarà Io sono Farah, la dizi turca con Demet Özdemir che ha già conquistato il pubblico con le prime puntate nella scorsa stagione televisiva. Si riparte dagli episodi inediti, con Farah e il piccolo Kerim che si trasferiranno a casa di Tahir. Quest'ultimo farà preparare tutto nei minimi particolari, avendo cura delle esigenze del bambino e questo gesto farà sciogliere il cuore a Farah. Tahir lascerà la madre e il bambino per sbrigare un affare, ma non si fiderà mai completamente di Farah. Tahir piazzerà in casa delle videocamere e potrà osservare la donna che sente al telefono Mehmet. Quest'ultimo le dirà che l'Iran chiede il suo rimpatrio e la sua unica occasione è collaborare con la polizia.

A quel punto ci sarà una rottura tra Farah e Tahir, ma quanto durerà? Molto poco: lui offrirà un'altra opportunità e lei dovrà scegliere da che parte stare.

Gonul e Kaan saranno sempre più vicini

Nella puntata di Io sono Farah di venerdì 5 dicembre ci sarà spazio anche per Kaan che si rifiuterà di andare all'estero come vuole sua madre. Il ragazzo continuerà a uscire con Gonul e a mentire dicendo di chiamarsi Emir. La ragazza non avrà idea di essersi innamorata di colui che ha tolto la vita al suo vecchio amico poliziotto. I due saranno sempre più vicini e il sentimento sarà reciproco, ma a minare la loro felicità ci sarà la grande bugia di Kaan che in realtà è il figlio di un pericoloso boss.

I sentimenti domineranno anche le scelte di Farah che sarà tormentata sul da farsi e non riuscirà a voltare le spalle a Tahir. Con i suoi abbracci, intanto, lui inizierà a perdere tutte le sue difese.

Finisce Tradimento: il finale dolceamaro per Guzide e i suoi cari

La conclusione di Tradimento questa sera vedrà la giustizia trionfare per Guzide che vedrà Tarik in manette a causa dei suoi tanti reati. Tuttavia, non ci sarà solo un lieto fine: Yesim perderà la vita proprio quando aveva deciso di pagare il suo debito con la giustizia e ricominciare da zero con la piccola Oyku. Tolga, invece, sarà sul punto di rapire Can e partire con Selin ma la sua vita si interromperà all'improvviso a causa della follia di Ipek. Quest'ultima, infatti, premerà il grilletto contro Oltan, ma Tolga farà da scudo e darà la sua vita per quella del padre.