Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate in onda dall'8 al 12 dicembre, svelano che Eduardo sarà sempre più distante da Clara, tanto che sembrerà cercare pretesti per litigare con la moglie e avvicinarsi a Stella, da cui si sentirà sempre più attratto.

Jimmy bullizzato da Matteo

Jimmy tenterà di essere nuovamente accettato dal gruppo di amici, inconsapevole che Matteo e gli altri compagni lo stiano bullizzando su internet. Manuela e Niko scopriranno che Jimmy è vittima di bullismo da parte di Matteo fin dall'inizio della scuola.

Eduardo sarà sempre più distante da Clara, ma le parole di quest'ultima, che gli ricorderà la forza dei sentimenti che li hanno uniti, sembreranno colpirlo. Eduardo sembrerà riavvicinarsi alla famiglia, ma ben presto mostrerà segni di insofferenza, tanto che sembrerà cercare un pretesto per litigare con Clara e avvicinarsi a Stella, da cui si sentirà sempre più attratto.

Sebbene Damiano provi a rassicurare Rosa circa i comportamenti del fratello, lui stesso manterrà qualche dubbio nei confronti dell'amico. Dal canto suo, Eduardo proverà a riavvicinarsi a Clara, ma la presenza di Stella sarà più ingombrante.

Durante una cena di famiglia, Viola ed Eugenio avranno modo di recuperare la loro complicità e i sentimenti che un tempo li avevano uniti.

Alice pronta a partire con Vinicio per Londra

Pur mettendo in chiaro di non volersi lasciare coinvolgere dalle lotte di Marina e Roberto, Filippo alla fine accetterà la proposta lavorativa di Chiara, che lo porterà a rappresentarla ai Cantieri. Filippo diventerà un supervisore di Gennaro. Quest'ultimo dovrà fronteggiare la presenza di Filippo, che cercherà di manipolare durante la prima riunione, ma i suoi piani non andranno come previsto.

Alice sarà amareggiata dopo aver scoperto che i nonni hanno sfruttato le debolezze di Vinicio per il loro tornaconto personale e anche se Elena tenterà di riavvicinarsi alla figlia, i suoi tentativi falliranno. Tra Alice e la famiglia ci sarà una grave frattura.

La ragazza si preparerà a partire per Londra con Vinicio, causando molta sofferenza in Elena.

Avrà luogo la riunione condominiale per stabilire chi sarà il successore di Raffaele con possibili ripercussioni anche nella vita di Guido e Mariella. A proporre un candidato che si rivelerà ideale sarà Alberto, mentre Rosa comincerà a dubitare di aver fatto la scelta giusta rifiutando l'incarico.

Ripercussioni della scelta di Raffaele su Guido e Mariella

Raffaele si prepara ad andare in pensione, ma la sua scelta ricadrà su molti abitanti di Palazzo Palladini. Inaspettatamente, anche Guido e Mariella potrebbero subirla dato che vivono nella casa destinata al portiere dopo il matrimonio tra Ornella e Raffaele e il conseguente trasferimento di quest'ultimo a casa della dottoressa Bruni.

Non è escluso che con l'arrivo di un nuovo portiere anche per la coppia che si è appena ritrovata ci siano traslochi in vista. Per scoprire i risvolti di questa interessante storyline non resta che attendere le prossime anticipazioni.