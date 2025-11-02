Le anticipazioni della nuova puntata di Tradimento, in programma venerdì 7 novembre in prima visione su Canale 5, rivelano che Tarik non somministrerà un farmaco salvavita a Cemile, lasciandola morire davanti ai suoi occhi. Tolga e Selin, invece, daranno una seconda chance al loro rapporto.

Tarik lascia morire Cemile

Tarik incontrerà clandestinamente Cemile, che capirà che è coinvolto nello scambio dei neonati. L'ostetrica accuserà un malore e l'avvocato rifiuterà di somministrarle un farmaco salvavita lasciandola morire. Guzide, intanto, sospetterà che dietro la tragedia ci sia altro dopo aver ritrovato il corpo senza vita di Cemile.

Ipek, invece, riceverà la visita dell'avvocato di Oltan, intenzionato a chiedere il divorzio dopo la scoperta dell'aborto. La donna accuserà Neva di aver informato suo marito dell'interruzione di gravidanza.

Intanto alcuni uomini irromperanno nello studio legale di Sezai per sequestrare alcuni beni pari a 2 milioni di euro. Guzide crederà che Ipek sia la responsabile ed ottenuta la proroga di tre giorni cercherà di mettersi in contatto col marito per trovare un accordo.

Tolga e Selin danno una seconda chance al loro rapporto

Dagli spoiler di Tradimento si apprende che Necati chiederà ad Ilgin di risolvere la situazione con Dundar per poter mantenere il suo stile di vita ma lui non esiterà a cacciarla fuori di casa senza esitazione.

Successivamente Ipek chiederà una seconda chance ad Oltan ma lui sarà irremovibile nella sua scelta, allontanandola con modi bruschi.

Guzide, invece, cercherà di raggiungere Sezai quando scoprirà che si trova nella sua casa di campagna ad Avanos. Intanto Tarik e Yesim parteciperanno all'udienza di divorzio. L'avvocato ribadirà alla moglie che lei e Oyku possono continuare a vivere nella sua casa a patto che non ci siano altri uomini. Infine Tolga e Selin ritroveranno un po' di pace, apparendo desiderosi di dare una seconda possibilità al loro matrimonio.

Kahraman e Oylum hanno scoperto che Can ha detto la sua prima parola

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tradimento andate in onda a fine ottobre su Canale 5, Oltan e Ipek sono diventati marito e moglie ma lui non ha avuto intenzione di vivere insieme alla moglie.

I risultati del test del Dna hanno fornito un risultato sconvolgente ovvero che Dundar non è il figlio biologico di Guzide. Quest'ultima è apparsa sicura che Tarik abbia scambiato i figli al momento della nascita.

Sezai, intanto, ha scritto una lettera d'addio alla moglie mentre Kadriye ha cercato di stringere amicizia con Ilknur e Oznur, irritando molto Mualla. Quest'ultima ha informato Kahraman e Oylum che il piccolo Can ha detto la sua prima parola.