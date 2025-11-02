Continua la frequentazione tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: a qualche giorno di distanza dal confronto a Uomini e donne con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, l'ex tronista è stato avvistato e fotografato in compagnia della sua nuova fiamma. Alcuni fan hanno incrociato la coppia al centro commerciale e poi nei pressi di un hotel dove avrebbero soggiornato dopo un'ospitata di lui in discoteca: secondo Lorenzo Pugnaloni, inoltre, Steri avrebbe sorpreso la compagna regalandole un mazzo di rose rosse dopo la serata.

Il romantico fine settimana di Martina e Gianmarco

Pochi giorni fa Gianmarco è tornato a Uomini e donne e ha precisato che Martina non è la sua nuova fidanzata, ma che si stanno conoscendo meglio lontano dai riflettori.

Anche se si tratta solo di una frequentazione, Steri e De Ioannon sembrano già inseparabili: questo weekend, infatti, i due sono stati visti e fotografati in diversi posti, ed erano sempre abbracciati o intenti a scambiarsi sguardi complici.

Sabato scorso, ad esempio, l'ex tronista è stato ospite di una discoteca in provincia di Caserta e, stando a quello che ha raccontato Lorenzo Pugnaloni, la 28enne l'avrebbe aspettato in hotel fino a tarda notte.

"Le ha portato un mazzo di rose rosse", ha svelato una fonte all'esperto di gossip poche ore fa.

Va a far serata, nel mentre lei lo aspetta in hotel, lui torna con un mazzo di rose



I MIEI STANDARD ALTI SONO QUESTI

MARTINELLA AMORE HAI L’ORO NELLE MANI #coatters pic.twitter.com/XtqvIIrGjw — Marilena_02 (@marilenasalva12) November 2, 2025

Insomma, il legame tra i due ex protagonisti del dating-show si sta consolidando nella quotidianità e soprattutto senza troppi proclami sui social: fino ad ora, infatti, Martina e Gianmarco non hanno pubblicato nessun contenuto di coppia sui rispettivi profili Instagram.

L'entusiasmo dei fan

Anche se Martina e Gianmarco non condividono quasi nulla della loro frequentazione, ci pensano le persone che li incontrano a raccontare come vanno le cose tra loro.

"Lui va a fare la serata e lei lo aspetta in hotel, troppo romantico", "Le ha regalato un mazzo di fiori, per questo motivo i miei standard sono così alti", "Martina ha oro tra le mani", "Gianmarco è diverso rispetto a quando stava con Cristina", questi sono alcuni dei commenti che sono apparsi su X quando si è saputo che gli ex tronisti di Uomini e donne hanno trascorso il fine settimana insieme.

Voci di flirt tra Cristina e Raul

Gianmarco e Martina si stanno frequentando da qualche settimana (loro sostengono da quando lei ha lasciato Ciro, quindi meno di un mese fa), e due loro ex starebbero facendo lo stesso.

Stando a quello che si vocifera in questo periodo, Cristina avrebbe un flirt con Raul, ovvero il ragazzo che faceva coppia con De Ioannon un anno e mezzo fa (hanno partecipato insieme all'edizione 2024 di Temptation Island).

Quest'intreccio sta appassionando i fan di Uomini e donne, in particolare quelli che hanno sempre fatto il tifo per Martina e Gianmarco durante il trono di lei.