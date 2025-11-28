Lorenzo Pugnaloni l'aveva anticipato qualche giorno fa che la storia tra Cinzia Paolini e Rocco Bruno avrebbe subito un brusco stop fuori dagli studi di Uomini e donne. A confermare le voci che la vorrebbero quantomeno in crisi con il compagno, è stata una foto che la dama ha pubblicato su Instagram durante la messa in onda della puntata in cui si è fidanzata. La protagonista del trono Over ha postato un'immagine del cavaliere e ha aggiunto l'emoji di un cuore spezzato e la canzone Mandare tutto all'aria.

Le mosse che non passano inosservate

Cinzia e Rocco si sono già lasciati?

Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan di Uomini e donne da quando Lorenzo Pugnaloni ha svelato che i due non si sentirebbero da diversi giorni e che il motivo sarebbe un litigio molto forte.

Il 27 novembre è andata in onda la puntata in cui la dama e il cavaliere hanno deciso di andare via insieme, e lei l'ha guardata da casa.

Su Instagram, infatti, Paolini ha pubblicato una foto che ha fatto alla tv e ha aggiunto l'emoji di un cuore spezzato.

La protagonista del trono Over ha anche aggiunto un sottofondo musicale che sembrerebbe l'ennesima conferma ai rumor che la vorrebbero in crisi con il compagno: Mandare tutto all'aria di Marco Mengoni.

ma si sono davvero lasciati prima ancora di fare le uscite a quattro con i robegnese 💔 pic.twitter.com/XFhrwKwXLv — this is auro| baci stellari (@darveyfeels_) November 27, 2025

Il parere degli spettatori

La storia Instagram di Cinzia non è passata inosservata, anzi alcuni fan di Uomini e donne l'hanno considerata una conferma indiretta delle voci che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni qualche giorno fa.

"Ma si sono davvero lasciati prima ancora di fare le uscite a quattro con Roberto e Agnese", "Che poetessa, ha messo la canzone Mandare tutto all'aria", "Spero almeno che tornerà nel programma", "Maria De Filippi non li sopportava, secondo me non li fa tornare", "Che ridere", "Non ci credo", "Cinzia torna, ci manchi", "No", "Era palese che non sarebbe durata", "Sto male", "Due pagliacci", si legge su X in questi giorni.

Le frecciatine degli opinionisti

Cinzia e Rocco si sono fidanzati in un modo un po' diverso rispetto a tutti gli altri, e sono stati Gianni e Tina a rendere la loro scelta poco romantica.

Chi ha visto la puntata di Uomini e donne del 27 novembre, infatti, avrà notato che gli opinionisti si sono intromessi spesso nel momento di Paolini e Bruno, e l'hanno fatto lanciandogli frecciatine e mettendo in dubbio i sentimenti che stavano dichiarando di provare.

"Vanno via? Vabbè, tanto torneranno tra qualche settimana. Dureranno fino a Natale?", ha ironizzato Cipollari prima di andare a dare un'occhiata al regalo che il cavaliere ha fatto alla dama per suggellare l'inizio della loro storia d'amore.

Stando agli ultimi sviluppi, Tina ci avrebbe visto lungo e presto sia Cinzia che Rocco potrebbero tornare in studio per annunciare la rottura.