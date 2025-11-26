Stando alle anticipazioni, il 27 novembre dovrebbe andare in onda l'ultima puntata di Uomini e donne alla quale hanno partecipato Cinzia Paolini e Rocco Bruno. Lorenzo Pugnaloni, però, ha già avvertito i fan del programma che le cose tra la dama e il cavaliere non starebbero andando bene lontano dalle telecamere: si vocifera di un litigio molto forte nel weekend e di un silenzio che potrebbe portare alla rottura definitiva.

Le novità dopo l'uscita dal programma

Mercoledì 27 novembre i fan di Uomini e donne dovrebbero assistere all'uscita di scena di Cinzia e Rocco: i due lasceranno il programma insieme dopo essersi scambiati regali e parole d'amore.

Sono passate un paio di settimane da quando la dama e il cavaliere si sono fidanzati davanti alle telecamere, e nessuno dei due ha ancora pubblicato contenuti di coppia sui social.

In queste ore, però, Lorenzo Pugnaloni ha diffuso alcune indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto tra Paolini e Bruno nell'ultimo periodo, e non sono notizie positive.

"In teoria domani vedremo l'uscita di Cinzia e Rocco, ma i due al momento non stanno insieme. Non è una rottura definitiva, ma ho appreso che non si sentono più da domenica dopo un litigio", ha svelato l'esperto di gossip tramite il suo profilo Instagram.

Le anticipazioni sulla scelta in studio

Stando alle ultime novità, la storia tra Cinzia e Rocco sarebbe in stand-by dopo un'accesa discussione.

Nelle prossime ore, però, i fan potranno vedere come i due protagonisti del trono Over hanno deciso di andare via e qual è stata la reazione degli opinionisti e degli altri componenti del parterre.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che andrà in onda il 27 novembre, dunque, svelano che il cavaliere sorprenderà la dama regalandole un prezioso bracciale e leggendole una romantica lettera. Paolini accetterà la proposta del compagno di continuare la frequentazione fuori dallo studio, ma prima gli dirà che è stato l'unico a farle provare emozioni forti in quel contesto.

Gianni Sperti, però, interromperà spesso i due lanciando frecciatine o ripetendo che non crede al sentimento che dicono di provare.

La conoscenza con Mario

Nella stagione 2025/2026 di Uomini e donne, Cinzia ha frequentato diversi cavalieri prima di dichiararsi a Rocco.

Sebastiano, ad esempio, è tornato in studio per raccontare degli incontri che avrebbe avuto con la dama durante la pausa estiva, appuntamenti che lei avrebbe tenuto nascosti alla redazione.

La conoscenza più chiacchierata di Paolini, però, è stata quella con Mario: mentre Gemma cercava di attirare l'attenzione di Lenti in tutti i modi, lui corteggiava Cinzia e le regalava vestiti.