Il trono di Ciro Solimeno è iniziato nel corso della registrazione di Uomini e donne del 17 novembre: le anticipazioni del web, infatti, svelano che il ragazzo ha fatto la prima esterna con una commessa romana di 20 anni. Si chiama Alessia Messina la corteggiatrice che il tronista ha voluto conoscere meglio fuori dallo studio, e il loro appuntamento è andato molto bene.

La corteggiatrice che ha colpito Ciro

Sono passate circa due settimane da quando Maria De Filippi ha offerto il trono a Ciro e ieri, lunedì 17 novembre, il ragazzo ha ufficialmente iniziato il suo percorso.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne che si è svolta poche ore fa, infatti, svelano che il tronista è stato chiamato al centro dello studio per commentare la sua prima esterna: per rompere il ghiaccio Solimeno ha scelto di portare fuori Alessia, una 20enne di Roma che lavora in un negozio.

I fan del dating-show ci hanno messo pochissimo tempo a trovare la corteggiatrice su Instagram, infatti sul web stanno già circolando diverse sue foto: la giovane che ha colpito Ciro è mora, spigliata ed è sempre a proprio agio davanti alle telecamere.

Le differenze con Martina

Guardando le foto di Alessia sui social, salta all'occhio che è un po' diversa da Martina: innanzitutto la corteggiatrice ha i capelli lunghi e castani, mentre l'ex fidanzata di Ciro è bionda e porta il caschetto.

Tra le due c'è anche un po' di differenza d'età: la pretendente di Solimeno ha vent'anni, invece l'ex tronista di Uomini e donne ne ha compiuti 28 lo scorso febbraio.

Una cosa che hanno in comune le ragazze che rappresentano il presente e il passato di Ciro è la città dove vivono, Roma.

Stando alle anticipazioni delle ultime registrazioni, il tronista avrebbe superato la delusione per la fine della storia con De Ioannon e si mostrerebbe molto propenso a fare nuove conoscenze.

Le dichiarazioni a Verissimo

In questi giorni si è parlato di Ciro anche per quello che ha detto Martina di lui a Verissimo: nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Silvia Toffanin sabato scorso, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne ha spiegato i motivi per i quali ha deciso di interrompere la relazione con Solimeno dopo otto mesi.

"Ho capito che non è la persona giusta per me, ho fatto la scelta sbagliata. Siamo diversi, ma gli voglio bene e gli auguro di fare un bellissimo percorso", ha dichiarato De Ioannon su Canale 5.

Anche Gianmarco ha svelato le ragioni per le quali ha deciso di chiudere con Cristina: "Ci siamo lasciati due volte, l'ultima alla fine di agosto. Non andavamo d'accordo. Martina non è stata la causa, anche perché l'ho rivista a metà settembre ed ero già single".