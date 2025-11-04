Da diversi giorni sul web si parla insistentemente di Cristina Ferrara e della presunta frequentazione con l'ex di Martina De Ioannon, Raul Dumitras. Secondo gli ultimi avvistamenti, i due avrebbero un flirt. Margherita Aiello ha commentato queste voci in modo pungente, ricordando quando ha provato a mettere in guardia Gianmarco Steri sulla corteggiatrice che poi ha scelto.

La segnalazione riportata in studio

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che è stata registrata il 3 novembre (e che andrà in onda oggi, martedì 4) svelano che Cristina non ha partecipato al confronto in studio con Ciro, Martina e Gianmarco.

Evidentemente la redazione non ha ritenuto necessaria la seconda ospitata dell'ex corteggiatrice, anche perché lei e Gianmarco si sono detti tutto una settimana fa.

Nei giorni scorsi, però, è stata vista e fotografata in compagnia di Raul e questa segnalazione non ha fatto altro che alimentare le voci su un possibile flirt in corso tra loro.

Tra le tante persone che hanno commentato la presunta nuova coppia c'è anche un'ex dama che solo pochi mesi fa aveva attaccato Cristina sostenendo che non fosse davvero interessata a Gianmarco, perché l'avrebbe vista in atteggiamenti confidenziali con un ballerino professionista di Amici.

Il commento velenoso sui social

Fino a ora né Cristina né Raul hanno commentato i rumor che li vorrebbero in coppia e secondo alcuni fan il loro silenzio potrebbe essere una conferma indiretta.

Margherita, l'autrice della segnalazione di qualche mese fa sull'incontro in un ristorante di Roma tra Ferrara e un ballerino di Amici, non ha perso l'occasione per dire la sua sul presunto flirt tra la ragazza e l'ex fidanzato di Martina (oggi legata a Gianmarco, a sua volta ex di Cristina).

"Quanta banalità, e poi ditemi che non avevo ragione", ha scritto l'ex dama di Uomini e donne accanto alla foto che Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto e poi condiviso su Instagram per provare la frequentazione in corso tra Cristina e Raul.

Seconda chance per Ciro, Cristina resta a casa

Il 4 novembre andrà in onda il confronto tra Ciro, Martina e Gianmarco, ma sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo nel corso delle riprese.

A colpire i fan di Uomini e donne sono state due cose in particolare: l'assenza di Cristina in studio, e soprattutto la proposta di Maria De Filippi a Ciro al termine del faccia a faccia.

"Vuoi andare sul trono?", ha chiesto la conduttrice al ragazzo che solo un anno fa ha ricoperto il ruolo di corteggiatore del programma.