La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 18 novembre ha aggiornato i telespettatori su un inaspettato riavvicinamento che c'è stato tra Gemma Galgani e Mario Lenti. I due hanno fatto un ballo su richiesta del cavaliere, e la dama ne ha approfittato per stuzzicarlo dicendogli che l'avrebbe potuta baciare perché, a differenza di Renata, lei non era raffreddata.

La provocazione di Gemma e le polemiche

La frequentazione tra Gemma e Mario è finita da diverse settimane ma oggi, 18 novembre, lui ha sorpreso tutti invitando la dama a ballare.

Dopo il lento, Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni a entrambi e il cavaliere ha subito chiarito: "Volevo ballare con lei già l'altra volta, ma non l'ho fatto per non dare modo agli altri di criticarmi. Ha detto cose poco carine su di me, ma l'ho perdonata".

Quando gli opinionisti sono intervenuti per capire se Lenti intendeva riallacciare un rapporto con Galgani, però, lui ha risposto di "no" e questo gli è costato pungenti critiche.

Mentre tutti discutevano, la conduttrice di Uomini e donne si è accorta che Gemma stava sorridendo e ha detto al microfono: "Ma è vero che mentre ballavi gli hai detto che tu non hai il raffreddore?".

La protagonista del trono Over ha confermato tutto e ha aggiunto: "Sì.

Gli ho detto mi puoi baciare, io non ho il raffreddore".

Questa precisazione sullo stato di salute, è da ricollegare al motivo per il quale Mario non ha baciato Renata dopo esserci andato a cena: a centro studio, infatti, l'imprenditore ha detto che non ha provato ad avvicinarsi alla dama che sta frequentando perché è raffreddata e non vorrebbe essere contagiato.

I tentativi di riconquistare Mario

Non è la prima volta che Gemma cerca di far cambiare idea a Mario sulla natura del loro legame: da quando il cavaliere ha interrotto la frequentazione, la dama ha fatto di tutto per provare a riconquistarlo.

Nelle puntate di Uomini e donne che sono andate in onda nelle ultime settimane, infatti, Galgani ha litigato con tutte le signore che sono uscite a cena con Lenti, in particolare con Cinzia.

Il protagonista del trono Over, però, non è mai tornato sui propri passi e anche dopo il ballo di oggi ha specificato che non intende accettare il corteggiamento della 75enne.

Un nuovo pretendente per Gemma

Visti i tanti "no" di Mario, Gemma ha provato a voltare pagina e nella registrazione di Uomini e donne che c'è stata il 17 novembre ha accettato di conoscere meglio un signore più giovane che ha scritto alla redazione solo per lei.

L'ultimo corteggiatore di Galgani, infatti, ha meno di 60 anni e sembra aver incuriosito molto la storica protagonista della trasmissione di Canale 5.